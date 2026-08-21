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Homem condenado na Roménia por crimes sexuais contra menores é detido em Lisboa pela PJ

O indivíduo, de 23 anos, ficou em prisão preventiva enquanto aguarda os próximos passos do processo de extradição.
Redação
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Um homem de 23 anos, condenado na Roménia por crimes sexuais com menores de 15 anos, foi localizado e detido pela Polícia Judiciária (PJ) na Área Metropolitana de Lisboa.

A detenção foi efetuada pela Unidade de Informação Criminal da PJ, na sequência de um mandado de detenção europeu emitido pelas autoridades judiciárias romenas.

Em comunicado a PJ revela que o cidadão estrangeiro tinha sido condenado na Roménia pela prática do crime de atos sexuais com menores. Os factos que deram origem à condenação ocorreram em 2021, na região de Vrancea, no leste da Roménia.

Tribunal da Relação de Lisboa decreta prisão preventiva

Após a detenção, o homem foi presente ao Tribunal da Relação de Lisboa.

O tribunal "determinou que aguardasse os ulteriores termos do processo de extradição sujeito à medida de coação de prisão preventiva".

O homem permanecerá, então, privado de liberdade enquanto decorre o procedimento judicial relacionado com a sua entrega às autoridades romenas.

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