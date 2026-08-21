Homem condenado na Roménia por crimes sexuais contra menores é detido em Lisboa pela PJ

O indivíduo, de 23 anos, ficou em prisão preventiva enquanto aguarda os próximos passos do processo de extradição.

Um homem de 23 anos, condenado na Roménia por crimes sexuais com menores de 15 anos, foi localizado e detido pela Polícia Judiciária (PJ) na Área Metropolitana de Lisboa.

A detenção foi efetuada pela Unidade de Informação Criminal da PJ, na sequência de um mandado de detenção europeu emitido pelas autoridades judiciárias romenas.

Em comunicado a PJ revela que o cidadão estrangeiro tinha sido condenado na Roménia pela prática do crime de atos sexuais com menores. Os factos que deram origem à condenação ocorreram em 2021, na região de Vrancea, no leste da Roménia.

Tribunal da Relação de Lisboa decreta prisão preventiva

Após a detenção, o homem foi presente ao Tribunal da Relação de Lisboa.

O tribunal "determinou que aguardasse os ulteriores termos do processo de extradição sujeito à medida de coação de prisão preventiva".

O homem permanecerá, então, privado de liberdade enquanto decorre o procedimento judicial relacionado com a sua entrega às autoridades romenas.