Homem condenado na Roménia por crimes sexuais contra menores é detido em Lisboa pela PJ

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Um homem de 23 anos, condenado na Roménia por crimes sexuais com menores de 15 anos, foi localizado e detido pela Polícia Judiciária (PJ) na Área Metropolitana de Lisboa.
A detenção foi efetuada pela Unidade de Informação Criminal da PJ, na sequência de um mandado de detenção europeu emitido pelas autoridades judiciárias romenas.
Em comunicado a PJ revela que o cidadão estrangeiro tinha sido condenado na Roménia pela prática do crime de atos sexuais com menores. Os factos que deram origem à condenação ocorreram em 2021, na região de Vrancea, no leste da Roménia.
Tribunal da Relação de Lisboa decreta prisão preventiva
Após a detenção, o homem foi presente ao Tribunal da Relação de Lisboa.
O tribunal "determinou que aguardasse os ulteriores termos do processo de extradição sujeito à medida de coação de prisão preventiva".
O homem permanecerá, então, privado de liberdade enquanto decorre o procedimento judicial relacionado com a sua entrega às autoridades romenas.