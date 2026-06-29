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Homem condenado a 18 anos de prisão por homicídio no Palácio do Gelo

O homem acusado de matar uma mulher a tiro no centro comercial Palácio do Gelo, em Viseu, foi condenado a 18 anos de prisão efetiva. O crime ocorreu em dezembro de 2024, após uma discussão entre duas famílias, e provocou ainda dois feridos
Redação
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Homem condenado a 18 anos de prisão por homicídio no Palácio do Gelo

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O homem acusado de matar uma mulher a tiro na sequência de uma discussão no centro comercial Palácio do Gelo, em Viseu, foi condenado esta segunda-feira a 18 anos de prisão efetiva.

Segundo o Tribunal de Viseu, o arguido foi condenado, em cúmulo jurídico, pela prática de vários crimes relacionados com o caso ocorrido a 27 de dezembro de 2024.

De acordo com a agência Lusa, o homem respondia em tribunal por um crime de homicídio qualificado consumado, seis crimes de homicídio qualificado na forma tentada, um crime de condução perigosa de veículo rodoviário e outro de detenção de arma proibida.

Discussão entre famílias terminou em tiroteio

Os factos remontam ao final de dezembro de 2024, quando uma altercação entre membros de duas famílias no interior do centro comercial evoluiu para agressões físicas.

De acordo com a acusação, o arguido abandonou o local, mas regressou pouco depois armado com uma pistola de calibre 6,35 milímetros, efetuando vários disparos na direção dos elementos da outra família.

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Uma mulher de 44 anos foi atingida e acabou por morrer já depois de ser transportada para o Hospital de São Teotónio, em Viseu.

Do ataque resultaram ainda dois feridos.

Suspeito entregou-se à Polícia Judiciária

Após os disparos, o arguido colocou-se em fuga, entregando-se à Polícia Judiciária apenas no dia 7 de janeiro de 2025, acompanhado pelo seu advogado.

Depois de ser presente a primeiro interrogatório judicial, ficou sujeito à medida de coação mais gravosa, prisão preventiva, bem como proibido de contactar a irmã e o cunhado.

O julgamento teve início a 11 de março no Tribunal de Viseu e terminou esta segunda-feira com a leitura do acórdão, que condenou o arguido a 18 anos de prisão efetiva.

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Viseu
Palácio do Gelo
Homicidio
Condenação
Prisao Efetiva

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