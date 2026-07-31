Homem com doença sexualmente transmissível abusou da filha menor até esta engravidar do próprio pai

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A Polícia Judiciária, através da Unidade Local de Investigação Criminal de Évora, deteve na quinta-feira, em Lisboa, um homem suspeito da prática de três crimes de abuso sexual sobre a própria filha, menor de idade, e de um crime de propagação de doença contagiosa.
Cronologia dos abusos
De acordo com a PJ, os primeiros factos remontam a julho do ano passado, período em que o suspeito passava férias em família em Portalegre. Já em setembro, o homem voltou a abusar sexualmente da filha, então com 17 anos, numa altura em que a transportava de carro da escola para casa da mãe, em Queluz.
Em resultado destes abusos, a menor acabou por engravidar, tendo a gravidez terminado em aborto espontâneo.
Identificação através de testes de ADN
A PJ realizou exames aos perfis de ADN do feto, da menor e do pai desta, exames que vieram a confirmar o suspeito como dador paterno, permitindo assim a sua identificação como autor dos abusos.
Primeiro interrogatório judicial
O detido vai ser presente amanhã às autoridades judiciárias, em Portalegre, para primeiro interrogatório e aplicação de medidas de coação.