Homem com doença sexualmente transmissível abusou da filha menor até esta engravidar do próprio pai

PJ realizou exames aos perfis de ADN do feto, da menor e do pai, o que veio a confirmar que o suspeito era o autor dos abusos.

A Polícia Judiciária, através da Unidade Local de Investigação Criminal de Évora, deteve na quinta-feira, em Lisboa, um homem suspeito da prática de três crimes de abuso sexual sobre a própria filha, menor de idade, e de um crime de propagação de doença contagiosa.

Cronologia dos abusos

De acordo com a PJ, os primeiros factos remontam a julho do ano passado, período em que o suspeito passava férias em família em Portalegre. Já em setembro, o homem voltou a abusar sexualmente da filha, então com 17 anos, numa altura em que a transportava de carro da escola para casa da mãe, em Queluz.

Em resultado destes abusos, a menor acabou por engravidar, tendo a gravidez terminado em aborto espontâneo.

Identificação através de testes de ADN

A PJ realizou exames aos perfis de ADN do feto, da menor e do pai desta, exames que vieram a confirmar o suspeito como dador paterno, permitindo assim a sua identificação como autor dos abusos.

Primeiro interrogatório judicial

O detido vai ser presente amanhã às autoridades judiciárias, em Portalegre, para primeiro interrogatório e aplicação de medidas de coação.