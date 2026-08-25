terça-feira, 25 ago. 2026
Capa jornal SOL
Capa revista Versa
Jornal SOL
Temas
Capas Inquérito de Verão Entrevistas Médio Oriente
Secções
Últimas Multimédia Opinião Política Sociedade Economia Internacional Cultura Vida&Lifestyle Desporto Full Power Tecnologia Branded Content
Subscrição
Siga-nos

Homem baleado pela PSP após reação violenta durante intervenção por violência doméstica na Amadora

A vítima foi transportada e assistida no hospital, em estado grave.
Redação
às
Adicione o SOL como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Homem baleado pela PSP após reação violenta durante intervenção por violência doméstica na Amadora

"A minha irmã está a morrer, pelo amor de Deus": empresária morre após seis procedimentos estéticos no Brasil

Relacionados

Menino de três anos encontrado sozinho de madrugada em Braga. Mãe está incontactável e família sinalizada por violência doméstica

Criança foi encontrada sozinha pela PSP no exterior da residência onde vive com a família. A irmã adolescente, que terá ficado responsável pelo menino, explicou às autoridades que tinha saído para comprar comida.
Menino de três anos encontrado sozinho de madrugada em Braga. Mãe está incontactável e família sinalizada por violência doméstica

Homem detido em Vila Franca de Xira por suspeita de agredir os pais com faca

A PSP deteve dois homens por suspeita de violência doméstica na Grande Lisboa. Na Póvoa de Santa Iria, um homem de 50 anos terá agredido os pais com uma faca. Na Parede, outro suspeito, de 37 anos, terá agredido e ameaçado a companheira
Homem detido em Vila Franca de Xira por suspeita de agredir os pais com faca

Homem que matou ex-mulher na Trofa tinha sido absolvido de um processo de violência doméstica contra a vítima

Manuel Pereira, de 65 anos, atingiu a ex-mulher, de 70, com um disparo mortal na cabeça. Usou a arma do crime para se suicidar.
Homem que matou ex-mulher na Trofa tinha sido absolvido de um processo de violência doméstica contra a vítima

Um homem foi baleado por um agente da PSP esta terça-feira na Amadora, após uma reação agressiva em contexto de uma intervenção por violência doméstica. Ficou em estado grave.

Tudo aconteceu na zona do Parque Fonte das Avencas, em A-da-Beja, na Amadora. Segundo o Correio da Manhã, o alerta foi recebido pelas autoridades às 12h21, no âmbito de um caso de violência doméstica.

Perante a presença das autoridades, o suspeito reagiu de forma agressiva, acabando por ser baleado por um dos agentes. A vítima foi transportada e assistida no hospital, em estado grave.

No local estiveram agentes da autoridade, INEM e membros operacionais dos bombeiros.

Temas

PSP
Violência doméstica
Intervenção policial
INEM e bombeiros
Parque Fonte das Avencas

Leia também

Perseguição após roubo de relógios Rolex termina com suspeito morto em Lisboa

Quatro suspeitos terão participado no assalto, recorrendo a dois motociclos. Na fuga, a vítima seguiu os suspeitos e acabou por embater numa das motas. Um dos ocupantes morreu no local, e os outros permanecem em fuga.
Perseguição após roubo de relógios Rolex termina com suspeito morto em Lisboa

Ministério Público admite novos suspeitos no caso de alegada tortura na esquadra do Rato

O processo foi considerado de "especial complexidade", permitindo ao MP dispor de mais seis meses para concluir a investigação. Até ao momento, foram constituídos 23 arguidos e as autoridades procuram ainda identificar outras possíveis vítimas.
Ministério Público admite novos suspeitos no caso de alegada tortura na esquadra do Rato

Homem baleado pela PSP após reação violenta durante intervenção por violência doméstica na Amadora

A vítima foi transportada e assistida no hospital, em estado grave.
Homem baleado pela PSP após reação violenta durante intervenção por violência doméstica na Amadora

Mais vistos

Destaques