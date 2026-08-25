Homem baleado pela PSP após reação violenta durante intervenção por violência doméstica na Amadora

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Um homem foi baleado por um agente da PSP esta terça-feira na Amadora, após uma reação agressiva em contexto de uma intervenção por violência doméstica. Ficou em estado grave.
Tudo aconteceu na zona do Parque Fonte das Avencas, em A-da-Beja, na Amadora. Segundo o Correio da Manhã, o alerta foi recebido pelas autoridades às 12h21, no âmbito de um caso de violência doméstica.
Perante a presença das autoridades, o suspeito reagiu de forma agressiva, acabando por ser baleado por um dos agentes. A vítima foi transportada e assistida no hospital, em estado grave.
No local estiveram agentes da autoridade, INEM e membros operacionais dos bombeiros.