Homem baleado pela PSP após reação violenta durante intervenção por violência doméstica na Amadora

A vítima foi transportada e assistida no hospital, em estado grave.

Um homem foi baleado por um agente da PSP esta terça-feira na Amadora, após uma reação agressiva em contexto de uma intervenção por violência doméstica. Ficou em estado grave.

Tudo aconteceu na zona do Parque Fonte das Avencas, em A-da-Beja, na Amadora. Segundo o Correio da Manhã , o alerta foi recebido pelas autoridades às 12h21, no âmbito de um caso de violência doméstica.

Perante a presença das autoridades, o suspeito reagiu de forma agressiva, acabando por ser baleado por um dos agentes. A vítima foi transportada e assistida no hospital, em estado grave.

No local estiveram agentes da autoridade, INEM e membros operacionais dos bombeiros.