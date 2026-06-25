Homem baleado com caçadeira em plena via pública na Pontinha

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Após o alerta dos moradores, os agentes da Polícia de Segurança Pública (PSP) conseguiram deter um indivíduo suspeito de posse de arma proibida. No entanto, ainda não é conhecido ao certo a ligação entre o detido e a vítima.
O Correio da Manhã dá conta de que o conflito pode estar ligado ao tráfico de droga.
As autoridades continuam a investigar as circunstâncias do crime.