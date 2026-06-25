Homem baleado com caçadeira em plena via pública na Pontinha

As autoridades continuam a investigar as circunstâncias do crime.

Um homem foi baleado em via pública durante a noite na Pontinha, em Odivelas, Lisboa, com um tiro de caçadeira.

Após o alerta dos moradores, os agentes da Polícia de Segurança Pública (PSP) conseguiram deter um indivíduo suspeito de posse de arma proibida. No entanto, ainda não é conhecido ao certo a ligação entre o detido e a vítima.

O Correio da Manhã dá conta de que o conflito pode estar ligado ao tráfico de droga.

As autoridades continuam a investigar as circunstâncias do crime.