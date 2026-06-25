segunda-feira, 06 jul. 2026
Capa jornal SOL
Capa revista Versa
Jornal SOL
Temas
Capas Mundial 2026 Entrevistas Médio Oriente
Secções
Últimas Multimédia Opinião Política Sociedade Economia Internacional Cultura Vida&Lifestyle Desporto Full Power Tecnologia Branded Content
Subscrição
Siga-nos

Homem baleado com caçadeira em plena via pública na Pontinha

As autoridades continuam a investigar as circunstâncias do crime.
Redação
às
Adicione o SOL como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Homem baleado com caçadeira em plena via pública na Pontinha

Criança de cinco anos morre afogada numa piscina particular em Benavente

Relacionados

Homem detido por matar colega de trabalho com tiro na cabeça em obra no centro de Silves

Suspeito de 39 anos terá disparado contra a vítima após meses de desentendimentos relacionados com álcool e uma alegada dívida. Polícia Judiciária apreendeu a arma utilizada no crime.
Homem detido por matar colega de trabalho com tiro na cabeça em obra no centro de Silves

Colisão em Cascais termina em tiroteio entre condutores. Há dois feridos graves

Um deles foi atingido várias vezes pela arma, enquanto o outro tem um projétil alojado no corpo.
Colisão em Cascais termina em tiroteio entre condutores. Há dois feridos graves

Dois homens atingidos a tiro em Olhão. Autoridades investigam ligação ao tráfico de droga

Tudo aconteceu na madrugada deste domingo.
Dois homens atingidos a tiro em Olhão. Autoridades investigam ligação ao tráfico de droga

Um homem foi baleado em via pública durante a noite na Pontinha, em Odivelas, Lisboa, com um tiro de caçadeira.

Após o alerta dos moradores, os agentes da Polícia de Segurança Pública (PSP) conseguiram deter um indivíduo suspeito de posse de arma proibida. No entanto, ainda não é conhecido ao certo a ligação entre o detido e a vítima.

O Correio da Manhã dá conta de que o conflito pode estar ligado ao tráfico de droga.

As autoridades continuam a investigar as circunstâncias do crime.

Temas

Pontinha
PSP
Tiro de caçadeira

Leia também

Há 85 presos por incêndio florestal em Portugal. Outros 20 estão com pulseira eletrónica

Portugal tem atualmente 85 pessoas presas pelo crime de incêndio florestal e outras 20 sujeitas a vigilância eletrónica durante os meses de maior risco de fogo. Os dados são divulgados numa altura em que a área ardida já ultrapassa os 30 mil hectares em 2026
Há 85 presos por incêndio florestal em Portugal. Outros 20 estão com pulseira eletrónica

Onda de calor leva consumo de eletricidade a máximos históricos de verão em Portugal

A onda de calor fez disparar o consumo de eletricidade em Portugal para novos máximos históricos de verão. Segundo a REN, foram batidos recordes tanto no consumo diário como na procura instantânea, refletindo o impacto das temperaturas elevadas
Onda de calor leva consumo de eletricidade a máximos históricos de verão em Portugal

Mulher fica em prisão preventiva por suspeitas de maus-tratos aos filhos de 5 e 17 anos

Uma mulher de 52 anos foi colocada em prisão preventiva por suspeitas de infligir maus-tratos físicos e psicológicos aos filhos menores, em Évora. Segundo o Ministério Público, o filho mais velho era alegadamente vítima de agressões desde os 8 anos e foi hospitalizado devido à gravidade das lesões
Mulher fica em prisão preventiva por suspeitas de maus-tratos aos filhos de 5 e 17 anos

Mais vistos

Destaques