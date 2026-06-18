Homem baleado ao resistir a assalto no Barreiro

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Um homem foi baleado na madrugada desta quinta-feira durante um assalto na Rua 28 de Setembro de 1974, no Barreiro, depois de ter resistido ao roubo e confrontado um dos assaltantes.
A vítima deu entrada cerca das 02h00 no Hospital Nossa Senhora do Rosário, no Barreiro, com um ferimento provocado por uma arma de fogo num dos pés.
Segundo a TVI/CNN Portugal, o homem relatou às autoridades e aos profissionais de saúde que caminhava naquela artéria quando foi surpreendido por dois indivíduos encapuzados, que lhe exigiram os bens pessoais.
Os suspeitos conseguiram apoderar-se da carteira da vítima, que continha cartões bancários e diversos documentos. No entanto, o homem tentou resistir ao assalto e desferiu um soco num dos assaltantes.
Foi nesse momento que o segundo suspeito, alegadamente armado, efetuou um disparo que atingiu a vítima num dos pés.
Após o roubo, os dois assaltantes colocaram-se em fuga para parte incerta, desconhecendo-se, até ao momento, a sua identidade ou paradeiro.
O caso foi comunicado à Polícia Judiciária, que ficou encarregue da investigação e procura agora identificar os autores do assalto e apurar todas as circunstâncias em que ocorreu o crime.