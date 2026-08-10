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Homem atingido a tiro enquanto usava caixas automáticas durante assalto junto a um banco na Amadora

O homem foi atingido a tiro com dois disparos e ficou ferido na perna direita. Terá sido transportado para o Hospital São Francisco Xavier. Os autores do crime permanecem em fuga.
Redação
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Homem atingido a tiro enquanto usava caixas automáticas durante assalto junto a um banco na Amadora

Momentos de pânico: elevador sobrelotado cai quatro pisos na Rússia. Há quatro pessoas que partiram as pernas

Um assalto em plena luz do dia junto ao banco Montepio na Amadora terminou esta segunda-feira com um homem baleado numa perna. O disparo aconteceu durante a ação criminosa e obrigou à intervenção dos meios de emergência.

Segundo o Correio da Manhã, a vítima, um homem na casa dos 50, foi abordada por dois encapuzados quando utilizava as caixas automáticas, que conseguiram levar "dezenas de milhares de euros."

Os autores do assalto conseguiram escapar e permanecem em fuga.

Vítima atingida durante o assalto

O homem foi atingido a tiro com dois disparos e ficou ferido na perna direita. Terá sido transportado para o Hospital São Francisco Xavier. 

PJ investiga

A Polícia Judiciária (PJ) já tomou conta da ocorrência e estão no local a recolher provas e realizar as diligências necessárias.

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