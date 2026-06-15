Homem amordaçado durante assalto em Chaves. Encapuzados roubam dinheiro, ouro e fogem no carro da vítima

Relacionados
Antigo futebolista condenado a seis anos de prisão por assaltos violentos em vários pontos do país
Surpreendido pelas costas e ameaçado com revólver: Assaltantes fogem com 50 mil euros em Lisboa
Um homem de 58 anos foi alegadamente vítima de um assalto violento esta segunda-feira, na localidade de Vila Nova de Veiga, no concelho de Chaves.
Segundo a Guarda Nacional Republicana (GNR), três indivíduos encapuzados terão seguido a vítima até à sua residência e forçado a entrada na habitação.
Já no interior da casa, os suspeitos terão amordaçado o proprietário, roubando posteriormente uma quantia elevada de dinheiro e diversos objetos em ouro. O valor exato dos bens furtados ainda não foi divulgado.
Após o assalto, os alegados autores colocaram-se em fuga utilizando o automóvel da própria vítima.
Investigação entregue à Polícia Judiciária
A GNR foi acionada para o local e efetuou as primeiras diligências, mas a investigação passou entretanto para a Polícia Judiciária de Vila Real, entidade competente para investigar este tipo de criminalidade violenta.
As autoridades procuram agora identificar e localizar os três suspeitos envolvidos no assalto.
Para já, não foram divulgadas informações sobre eventuais detenções nem sobre o paradeiro do veículo roubado.
As circunstâncias em que o crime ocorreu e o valor total dos bens subtraídos continuam sob investigação.