Homem amordaçado durante assalto em Chaves. Encapuzados roubam dinheiro, ouro e fogem no carro da vítima

Três homens encapuzados terão seguido um homem até casa, em Chaves, onde o amordaçaram e roubaram dinheiro e objetos em ouro. Os suspeitos colocaram-se em fuga no automóvel da vítima e o caso está agora a ser investigado pela Polícia Judiciária

Um homem de 58 anos foi alegadamente vítima de um assalto violento esta segunda-feira, na localidade de Vila Nova de Veiga, no concelho de Chaves.

Segundo a Guarda Nacional Republicana (GNR), três indivíduos encapuzados terão seguido a vítima até à sua residência e forçado a entrada na habitação.

Já no interior da casa, os suspeitos terão amordaçado o proprietário, roubando posteriormente uma quantia elevada de dinheiro e diversos objetos em ouro. O valor exato dos bens furtados ainda não foi divulgado.

Após o assalto, os alegados autores colocaram-se em fuga utilizando o automóvel da própria vítima.

Investigação entregue à Polícia Judiciária

A GNR foi acionada para o local e efetuou as primeiras diligências, mas a investigação passou entretanto para a Polícia Judiciária de Vila Real, entidade competente para investigar este tipo de criminalidade violenta.

As autoridades procuram agora identificar e localizar os três suspeitos envolvidos no assalto.

Para já, não foram divulgadas informações sobre eventuais detenções nem sobre o paradeiro do veículo roubado.

As circunstâncias em que o crime ocorreu e o valor total dos bens subtraídos continuam sob investigação.