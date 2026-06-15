segunda-feira, 06 jul. 2026
Capa jornal SOL
Capa revista Versa
Jornal SOL
Temas
Capas Mundial 2026 Entrevistas Médio Oriente
Secções
Últimas Multimédia Opinião Política Sociedade Economia Internacional Cultura Vida&Lifestyle Desporto Full Power Tecnologia Branded Content
Subscrição
Siga-nos

Homem amordaçado durante assalto em Chaves. Encapuzados roubam dinheiro, ouro e fogem no carro da vítima

Três homens encapuzados terão seguido um homem até casa, em Chaves, onde o amordaçaram e roubaram dinheiro e objetos em ouro. Os suspeitos colocaram-se em fuga no automóvel da vítima e o caso está agora a ser investigado pela Polícia Judiciária
Redação
às
Adicione o SOL como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Homem amordaçado durante assalto em Chaves. Encapuzados roubam dinheiro, ouro e fogem no carro da vítima

Criança de cinco anos morre afogada numa piscina particular em Benavente

Relacionados

Antigo futebolista condenado a seis anos de prisão por assaltos violentos em vários pontos do país

O acusado, de 33 anos, terá confessado o crime. No entanto, os antecedentes criminais, a gravidade dos assaltos e o facto de o ter cometido enquanto estava em liberdade condicional não atenuaram a pena.
Antigo futebolista condenado a seis anos de prisão por assaltos violentos em vários pontos do país

Surpreendido pelas costas e ameaçado com revólver: Assaltantes fogem com 50 mil euros em Lisboa

Assalto aconteceu em plena luz do dia na Rua Vale Formoso de Cima. Vigilante de uma empresa de transporte de valores foi forçado a entregar dois sacos com dinheiro antes de os suspeitos escaparem de motociclo.
Surpreendido pelas costas e ameaçado com revólver: Assaltantes fogem com 50 mil euros em Lisboa

Assalto à casa de Afonso de Bragança rendeu cerca de 27 mil euros a criminosos

A residência terá sido invadida na madrugada da passada quarta-feira.
Assalto à casa de Afonso de Bragança rendeu cerca de 27 mil euros a criminosos

Um homem de 58 anos foi alegadamente vítima de um assalto violento esta segunda-feira, na localidade de Vila Nova de Veiga, no concelho de Chaves.

Segundo a Guarda Nacional Republicana (GNR), três indivíduos encapuzados terão seguido a vítima até à sua residência e forçado a entrada na habitação.

Já no interior da casa, os suspeitos terão amordaçado o proprietário, roubando posteriormente uma quantia elevada de dinheiro e diversos objetos em ouro. O valor exato dos bens furtados ainda não foi divulgado.

Após o assalto, os alegados autores colocaram-se em fuga utilizando o automóvel da própria vítima.

Investigação entregue à Polícia Judiciária

A GNR foi acionada para o local e efetuou as primeiras diligências, mas a investigação passou entretanto para a Polícia Judiciária de Vila Real, entidade competente para investigar este tipo de criminalidade violenta.

As autoridades procuram agora identificar e localizar os três suspeitos envolvidos no assalto.

Para já, não foram divulgadas informações sobre eventuais detenções nem sobre o paradeiro do veículo roubado.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

As circunstâncias em que o crime ocorreu e o valor total dos bens subtraídos continuam sob investigação.

Temas

GNR
Roubo
Chaves
Assalto Violento
Ouro

Leia também

Há 85 presos por incêndio florestal em Portugal. Outros 20 estão com pulseira eletrónica

Portugal tem atualmente 85 pessoas presas pelo crime de incêndio florestal e outras 20 sujeitas a vigilância eletrónica durante os meses de maior risco de fogo. Os dados são divulgados numa altura em que a área ardida já ultrapassa os 30 mil hectares em 2026
Há 85 presos por incêndio florestal em Portugal. Outros 20 estão com pulseira eletrónica

Onda de calor leva consumo de eletricidade a máximos históricos de verão em Portugal

A onda de calor fez disparar o consumo de eletricidade em Portugal para novos máximos históricos de verão. Segundo a REN, foram batidos recordes tanto no consumo diário como na procura instantânea, refletindo o impacto das temperaturas elevadas
Onda de calor leva consumo de eletricidade a máximos históricos de verão em Portugal

Mulher fica em prisão preventiva por suspeitas de maus-tratos aos filhos de 5 e 17 anos

Uma mulher de 52 anos foi colocada em prisão preventiva por suspeitas de infligir maus-tratos físicos e psicológicos aos filhos menores, em Évora. Segundo o Ministério Público, o filho mais velho era alegadamente vítima de agressões desde os 8 anos e foi hospitalizado devido à gravidade das lesões
Mulher fica em prisão preventiva por suspeitas de maus-tratos aos filhos de 5 e 17 anos

Mais vistos

Destaques