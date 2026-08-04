Homem acusado de matar filha de atriz e esconder o corpo durante sete dias antes de o enterrar na Lagoa de Óbidos

Assassino manteve o corpo da vítima escondido durante sete dias na arrecadação da sua habitação, antes de o transportar para a Lagoa de Óbidos, onde o enterrou.

O crime remonta a 16 de janeiro deste ano. De acordo com a acusação do Ministério Público, citada pela Lusa, o suspeito contactou Maria Custódia Amaral, a sua ex companheira, alegando que pretendia avançar com a venda da casa onde vivia, em São Bartolomeu dos Galegos, no concelho da Lourinhã, e que precisava de lhe entregar uma cópia da escritura.

A vítima, que trabalhava numa imobiliária nas Caldas da Rainha, deslocou-se até à residência do arguido. Segundo o Ministério Público, foi nesse local que o homem concretizou um plano que tinha "previamente elaborado", embora a motivação para o crime permaneça desconhecida.

Ainda segundo a acusação, numa divisão desocupada da casa, o arguido amarrou os braços da mulher, "despiu-a na totalidade, agrediu-a" e "enrolou película aderente em volta da cabeça".

Ministério Público diz que vítima morreu por asfixia

A acusação sustenta que Maria Custódia Amaral morreu devido à obstrução das vias respiratórias. O Ministério Público refere que o arguido "permaneceu indiferente e deixou-a morrer".

Depois da morte, terá colocado o corpo e a roupa da vítima em sacos de plástico, escondendo-os na arrecadação da habitação.

Segundo a investigação, o suspeito levou ainda consigo o telemóvel e o computador da vítima. Deslocou-se às Caldas da Rainha, onde lançou o telemóvel para o lago do Parque D. Carlos I e colocou o computador num contentor do lixo. Seguiu depois para Peniche, onde abandonou o carro da vítima e regressou a casa de táxi.

Corpo esteve escondido durante sete dias

Nos dias seguintes, de acordo com a acusação, o arguido procurou eliminar vestígios do crime e despistar as autoridades. Entre outras diligências, enviou uma mensagem para o telemóvel da vítima a perguntar se "estava tudo bem".

Na noite de 23 de janeiro, terá enrolado o corpo em cobertores, colocado-o na bagageira de um automóvel e transportado-o até ao areal da Lagoa de Óbidos, onde o enterrou.

PJ encontrou vestígios na casa do arguido

Após a participação do desaparecimento de Maria Custódia Amaral, a Polícia Judiciária iniciou a investigação e realizou buscas à residência do suspeito.

Segundo a acusação, foram encontrados vestígios do crime, bem como cartões bancários da vítima, a chave da viatura e a roupa que usava no dia em que desapareceu.

O homem foi acusado dos crimes de homicídio qualificado e profanação de cadáver. Encontra-se em prisão preventiva desde 2 de fevereiro e aguarda agora julgamento.

De acordo com o Correio da Manhã, a mãe da vítima, a atriz Delfina Cruz, acompanhou de perto a investigação e tem aguardado o desfecho judicial do caso.