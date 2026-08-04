terça-feira, 04 ago. 2026
Capa jornal SOL
Capa revista Versa
Jornal SOL
Temas
Capas Inquérito de Verão Entrevistas Médio Oriente
Secções
Últimas Multimédia Opinião Política Sociedade Economia Internacional Cultura Vida&Lifestyle Desporto Full Power Tecnologia Branded Content
Subscrição
Siga-nos

Homem acusado de matar filha de atriz e esconder o corpo durante sete dias antes de o enterrar na Lagoa de Óbidos

Assassino manteve o corpo da vítima escondido durante sete dias na arrecadação da sua habitação, antes de o transportar para a Lagoa de Óbidos, onde o enterrou.
Redação
às
Adicione o SOL como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Homem acusado de matar filha de atriz e esconder o corpo durante sete dias antes de o enterrar na Lagoa de Óbidos

Mãe apanhou marido em flagrante em Viana do Castelo e passou a noite escondida com os filhos

Relacionados

Corpo de filha de Delfina Cruz encontrado na Lagoa de Óbidos

Maria Amaral terá sido assassinada no dia em que desapareceu.
Corpo de filha de Delfina Cruz encontrado na Lagoa de Óbidos

Informação anónima muda investigação ao desaparecimento da filha de Delfina Cruz

O desaparecimento de Maria Custódia Amaral, filha da atriz Delfina Cruz, está agora a ser investigado pela Polícia Judiciária. A família reforçou os apelos públicos e admite que possa estar em causa um crime.
Informação anónima muda investigação ao desaparecimento da filha de Delfina Cruz

Filha da atriz Delfina Cruz está desaparecida há mais de 48 horas

Não compareceu a uma reunião importante e terá o telemóvel desligado. O caso já está nas mãos das autoridades.
Filha da atriz Delfina Cruz está desaparecida há mais de 48 horas

O crime remonta a 16 de janeiro deste ano. De acordo com a acusação do Ministério Público, citada pela Lusa, o suspeito contactou Maria Custódia Amaral, a sua ex companheira, alegando que pretendia avançar com a venda da casa onde vivia, em São Bartolomeu dos Galegos, no concelho da Lourinhã, e que precisava de lhe entregar uma cópia da escritura.

A vítima, que trabalhava numa imobiliária nas Caldas da Rainha, deslocou-se até à residência do arguido. Segundo o Ministério Público, foi nesse local que o homem concretizou um plano que tinha "previamente elaborado", embora a motivação para o crime permaneça desconhecida.

Ainda segundo a acusação, numa divisão desocupada da casa, o arguido amarrou os braços da mulher, "despiu-a na totalidade, agrediu-a" e "enrolou película aderente em volta da cabeça".

Ministério Público diz que vítima morreu por asfixia

A acusação sustenta que Maria Custódia Amaral morreu devido à obstrução das vias respiratórias. O Ministério Público refere que o arguido "permaneceu indiferente e deixou-a morrer".

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Depois da morte, terá colocado o corpo e a roupa da vítima em sacos de plástico, escondendo-os na arrecadação da habitação.

Segundo a investigação, o suspeito levou ainda consigo o telemóvel e o computador da vítima. Deslocou-se às Caldas da Rainha, onde lançou o telemóvel para o lago do Parque D. Carlos I e colocou o computador num contentor do lixo. Seguiu depois para Peniche, onde abandonou o carro da vítima e regressou a casa de táxi.

Corpo esteve escondido durante sete dias

Nos dias seguintes, de acordo com a acusação, o arguido procurou eliminar vestígios do crime e despistar as autoridades. Entre outras diligências, enviou uma mensagem para o telemóvel da vítima a perguntar se "estava tudo bem".

Na noite de 23 de janeiro, terá enrolado o corpo em cobertores, colocado-o na bagageira de um automóvel e transportado-o até ao areal da Lagoa de Óbidos, onde o enterrou.

PJ encontrou vestígios na casa do arguido

Após a participação do desaparecimento de Maria Custódia Amaral, a Polícia Judiciária iniciou a investigação e realizou buscas à residência do suspeito.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Segundo a acusação, foram encontrados vestígios do crime, bem como cartões bancários da vítima, a chave da viatura e a roupa que usava no dia em que desapareceu.

O homem foi acusado dos crimes de homicídio qualificado e profanação de cadáver. Encontra-se em prisão preventiva desde 2 de fevereiro e aguarda agora julgamento.

De acordo com o Correio da Manhã, a mãe da vítima, a atriz Delfina Cruz, acompanhou de perto a investigação e tem aguardado o desfecho judicial do caso.

Temas

Homicídio
Maria Custódia Amaral
Delfina Cruz
Lagoa de Óbidos
Ministério Público

Leia também

Fugiu do Hospital de Santarém durante a madrugada. Horas depois estava sentada num café da cidade

A mulher foi encontrada ainda com a roupa do hospital, depois de abandonar a unidade sem que sejam conhecidas as circunstâncias da saída. O episódio reacende o debate sobre a segurança e a vigilância de doentes vulneráveis.
Fugiu do Hospital de Santarém durante a madrugada. Horas depois estava sentada num café da cidade

Ciclosporíase: o que é a doença que já fez as primeiras vítimas mortais nos EUA e como se pode proteger

Duas mortes no Michigan, associadas ao maior surto de ciclosporíase dos últimos anos nos Estados Unidos, colocaram esta infeção intestinal sob os holofotes. Saiba o que é, como se transmite, quais os sintomas a que deve estar atento e o que fazer para reduzir o risco de contágio.
Ciclosporíase: o que é a doença que já fez as primeiras vítimas mortais nos EUA e como se pode proteger

Homem rega companheira com álcool e incendeia-a na Amadora: vítima sofreu queimaduras em 40% do corpo

O crime terá tido origem numa discussão do casal. 
Homem rega companheira com álcool e incendeia-a na Amadora: vítima sofreu queimaduras em 40% do corpo

Mais vistos

Destaques