Há novos desenvolvimentos no roubo de Rolex em Lisboa que terminou com um morto: PJ identifica suspeito

A investigação ao assalto que terminou com a morte de um dos suspeitos já tem um novo alvo. A PJ já conseguiu identificar um dos homens que terá escapado no dia do crime e procura agora perceber se conseguiu sair de Portugal.

A investigação ao assalto que ocorreu na passada terça-feira em Lisboa, e que terminou com a morte de um dos suspeitos durante a fuga, ganhou um novo desenvolvimento. A Polícia Judiciária (PJ) já conseguiu identificar outro dos homens que terá participado no crime e está agora a tentar localizá-lo.

O suspeito, descrito como sul-americano, estará em fuga, e pertence a um grupo crimonoso. Uma das hipóteses em cima da mesa é que tenha conseguido abandonar Portugal, levando consigo um dos relógios roubados durante o assalto. A informação foi avançada pela SIC Notícias.

As autoridades estarão a recorrer à cooperação com forças policiais de outros países para tentar localizar o homem.

Para já, não existe confirmação pública de que o suspeito tenha efetivamente saído do território nacional. Trata-se de uma possibilidade considerada no âmbito da investigação.

Condutor do BMW também está a ser investigado

A morte de um dos suspeitos abriu ainda uma segunda frente no processo.

O homem que conduzia o BMW, vítima do assalto, foi constituído arguido. A investigação terá de esclarecer em que circunstâncias ocorreu a colisão e se a perseguição e o embate poderão ter consequências criminais.

O condutor já foi ouvido e ficou em liberdade, aguardando novos desenvolvimentos do processo.

Assalto começou com uma emboscada

O crime aconteceu na Avenida de Berlim e envolveu quatro pessoas que se deslocavam em dois motociclos.

Tudo começou quando um dos motociclos terá embatido na viatura da vítima do roubo, um BMW, numa tentativa de a obrigar a parar. Pouco depois, surgiu uma segunda mota, cujos ocupantes terão exibido uma arma de fogo.

Os indivíduos conseguiram roubar dois relógios Rolex e um fio, avaliados em cerca de 100 mil euros. A PSP confirmou que não chegaram a ser efetuados disparos durante o assalto.

O grupo fugiu então em direção à zona oriental de Lisboa.

Perseguição acabou com um morto

A fuga acabou por dar origem a uma perseguição. O condutor do BMW seguiu os suspeitos e, na Avenida de Berlim, junto ao Regimento de Sapadores Bombeiros, o automóvel colidiu com uma das motas.

O motociclo despistou-se e um dos ocupantes caiu. O homem entrou em paragem cardiorrespiratória e, apesar das tentativas de reanimação, morreu no local.

A PJ assumiu a investigação, incluindo a reconstituição das circunstâncias que conduziram à morte do suspeito.

Os restantes envolvidos conseguiram escapar.

Investigação procura perceber dimensão do grupo

O assalto está a ser associado ao denominado “Gangue do Rolex”, expressão usada para identificar grupos suspeitos de realizar roubos direcionados a pessoas que transportam relógios e outros bens de elevado valor.

O episódio em Lisboa surge depois de outros roubos de relógios de luxo registados na capital durante o mesmo período. Num dos casos, ocorrido no Intendente, foi roubado um relógio avaliado em cerca de 52 mil euros. No domingo anterior, outro relógio, avaliado em 18 mil euros, foi levado na Avenida da Liberdade.

Apesar das semelhanças entre os crimes, a associação de diferentes ocorrências ao mesmo grupo terá de ser sustentada pela investigação e pelos elementos recolhidos pelas autoridades.