Há novos cortes de água em Almada: 15 localidades vão ser afetadas esta sexta-feira. Saiba quais são

Estas interrupções estão previstas até à próxima sexta-feira para repor as reservas de água no município.

O problema do abastecimento de água, embora parcialmente resolvido, continua a afetar certas localidades. Com aviso prévio, 15 localidades do concelho de Almada ficarão esta sexta-feira sem água no âmbito do plano de cortes programados, que visam repor as reservas. Estas interrupções estão previstas até à próxima sexta-feira.

Os cortes totais, previstos desde as 22h00 desta sexta-feira até às 06h00 de sábado, afetarão as localidades de Laranjeiro, Feijó, Vale Flores, Barrocas, Cova da Piedade, Chegadinho, Pragal (até à Praceta Ricardo Jorge), Monte da Caparica, Raposo, Torre, Murfacém, Pêra, Alto do Índio, Quinta do Secretário e Vale Mourelos, de acordo com o comunicado conjunto da Câmara Municipal de Almada e dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento (SMAS) de Almada.

"O restabelecimento do abastecimento será efetuado de forma gradual, pelo que a reposição da água poderá chegar à torneira em momentos diferentes dentro das zonas afetadas", pode ainda ler-se na nota.

Recorde-se que o município tem sido amplamente afetado por falhas sucessivas no abastecimento de água, sobretudo na zona da Costa da Caparica.

Os cortes programados fazem parte de um plano de contingência, que inclui ainda restrições ao uso da água de rede pública para fins que não sejam domésticos ou essenciais.

Para combater a escassez de água, a autarquia reforçou o abastecimento através de dois novos furos de captação, que acrescentam cerca de 120 metros cúbicos de água por hora.