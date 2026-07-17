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Há novos cortes de água em Almada: 15 localidades vão ser afetadas esta sexta-feira. Saiba quais são

Estas interrupções estão previstas até à próxima sexta-feira para repor as reservas de água no município.
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O problema do abastecimento de água, embora parcialmente resolvido, continua a afetar certas localidades. Com aviso prévio, 15 localidades do concelho de Almada ficarão esta sexta-feira sem água no âmbito do plano de cortes programados, que visam repor as reservas. Estas interrupções estão previstas até à próxima sexta-feira. 

Os cortes totais, previstos desde as 22h00 desta sexta-feira até às 06h00 de sábado, afetarão as localidades de Laranjeiro, Feijó, Vale Flores, Barrocas, Cova da Piedade, Chegadinho, Pragal (até à Praceta Ricardo Jorge), Monte da Caparica, Raposo, Torre, Murfacém, Pêra, Alto do Índio, Quinta do Secretário e Vale Mourelos, de acordo com o comunicado conjunto da Câmara Municipal de Almada e dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento (SMAS) de Almada.

"O restabelecimento do abastecimento será efetuado de forma gradual, pelo que a reposição da água poderá chegar à torneira em momentos diferentes dentro das zonas afetadas", pode ainda ler-se na nota.

Recorde-se que o município tem sido amplamente afetado por falhas sucessivas no abastecimento de água, sobretudo na zona da Costa da Caparica. 

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Os cortes programados fazem parte de um plano de contingência, que inclui ainda restrições ao uso da água de rede pública para fins que não sejam domésticos ou essenciais.

Para combater a escassez de água, a autarquia reforçou o abastecimento através de dois novos furos de captação, que acrescentam cerca de 120 metros cúbicos de água por hora.

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