Grupo de jovens sequestrou menor de 13 anos e ameaçou-o com cão durante gravação de vídeo

O menor foi abordado na estação ferroviária da Reboleira e foi obrigado a entrar dentro de um veículo, sob ameaça de arma branca.

Uma criança de 13 anos terá sido alvo de um episódio de violência protagonizado por um grupo de jovens, que alegadamente a terão sequestrado e ameaçado com um cão durante a gravação de um vídeo.

Segundo contou o menor às autoridades, o grupo era composto por cerca nove jovens, que o abordaram na tarde desta segunda-feira na estação ferroviária da Reboleira, Amadora, e obrigaram-no a entrar dentro de veículo TVDE sob ameaça de arma branca.

A vítima terá sido levada para um local onde foi sujeita a ameaças e intimidação, incluindo a presença de um cão da raça pitbull, numa ação que terá sido registada em vídeo pelos envolvidos, avança a CNN Portugal.

Foi a mãe da vítima que apresentou queixa às autoridades.

O caso encontra-se em investigação com o principal objetivo de identificar os suspeitos.