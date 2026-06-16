Grupo de jovens sequestrou menor de 13 anos e ameaçou-o com cão durante gravação de vídeo

Uma criança de 13 anos terá sido alvo de um episódio de violência protagonizado por um grupo de jovens, que alegadamente a terão sequestrado e ameaçado com um cão durante a gravação de um vídeo.
Segundo contou o menor às autoridades, o grupo era composto por cerca nove jovens, que o abordaram na tarde desta segunda-feira na estação ferroviária da Reboleira, Amadora, e obrigaram-no a entrar dentro de veículo TVDE sob ameaça de arma branca.
A vítima terá sido levada para um local onde foi sujeita a ameaças e intimidação, incluindo a presença de um cão da raça pitbull, numa ação que terá sido registada em vídeo pelos envolvidos, avança a CNN Portugal.
Foi a mãe da vítima que apresentou queixa às autoridades.
O caso encontra-se em investigação com o principal objetivo de identificar os suspeitos.