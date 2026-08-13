Gritos de mulher interrompem tentativa de violação em Coimbra. Suspeito foi intercetado pela PSP

Uma mulher de 51 anos terá sido abordada nas imediações da Escola Secundária Quinta das Flores e levada para uma zona de mato. A situação foi interrompida depois de a vítima tentar pedir ajuda com gritos.

Uma mulher de 51 anos foi vítima de uma alegada de tentativa de violação esta manhã em Coimbra.

Segundo o Correio da Manhã, tudo aconteceu nas imediações da Escola Secundária Quinta das Flores. O suspeito terá sido localizado pela Polícia de Segurança Pública (PSP) pouco depois do alerta e conduzido à esquadra, estando o caso agora sob investigação da Polícia Judiciária do Centro.

O alerta foi recebido pelas autoridades por volta das 08h40. Os agentes deslocaram-se à zona depois de terem sido informados da ocorrência e conseguiram intercetar um homem que estará relacionado com o caso.

Mulher terá sido levada para uma zona de mato

De acordo com a informação avançada pelo mesmo jornal, a mulher encontrava-se nas proximidades da escola quando terá sido abordada pelo suspeito.

O homem terá levado a vítima para um descampado situado nas traseiras de uma igreja, numa zona próxima. Foi aí que, segundo os relatos, terá ocorrido a tentativa de agressão sexual.

A mulher começou a pedir ajuda, fazendo com que o suspeito abandonasse o local antes de conseguir consumar a alegada violação.

As circunstâncias exatas do episódio estão ainda a ser apuradas.