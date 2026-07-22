quarta-feira, 22 jul. 2026
Capa jornal SOL
Capa revista Versa
Jornal SOL
Temas
Capas Inquérito de Verão Entrevistas Médio Oriente
Secções
Últimas Multimédia Opinião Política Sociedade Economia Internacional Cultura Vida&Lifestyle Desporto Full Power Tecnologia Branded Content
Subscrição
Siga-nos

Governo trava proposta para licença parental de seis meses paga a 100%. Ministra diz que medida não é sustentável

Maria do Rosário Palma Ramalho considera que o alargamento da licença parental defendido por uma iniciativa de cidadãos tem mérito social, mas alerta para um custo que poderá rondar os 500 milhões de euros por ano e defende o modelo do Governo por promover uma maior partilha entre pais e mães.
SOL/Lusa
às
Adicione o SOL como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Governo trava proposta para licença parental de seis meses paga a 100%. Ministra diz que medida não é sustentável

Levanta a mão para agradecer aos carros na passadeira? A psicologia explica o que esse gesto revela sobre si

Relacionados

Governo admite revisão em alta do salário mínimo para 2027, mas exige novo acordo

A ministra do Trabalho, Rosário Palma Ramalho, afirmou esta terça-feira que o Governo "não fecha a porta nem abre a porta" a uma revisão em alta do salário mínimo nacional previsto para 2027, atualmente fixado em 970 euros no acordo com os parceiros sociais. O secretário de Estado do Trabalho defendeu, contudo, que as negociações para aumentar esse valor "já deviam" estar em curso
Governo admite revisão em alta do salário mínimo para 2027, mas exige novo acordo

Rosário Palma Ramalho defende reforma laboral para melhorar conciliação entre trabalho e família

A ministra do Trabalho defendeu novas medidas de conciliação entre vida profissional e familiar, incluindo mais licença parental e jornadas contínuas, no âmbito da reforma laboral do Governo
Rosário Palma Ramalho defende reforma laboral para melhorar conciliação entre trabalho e família

O Governo considera que a proposta para alargar a licença parental inicial para 180 dias com remuneração a 100%, independentemente da partilha entre os progenitores, não é financeiramente viável.

A posição foi defendida esta quarta-feira pela ministra do Trabalho, Maria do Rosário Palma Ramalho, durante uma audição parlamentar, onde reconheceu o mérito social da iniciativa de cidadãos, mas sublinhou que a medida teria um impacto demasiado elevado nas contas da Segurança Social.

"Não há neste momento sustentabilidade financeira para esta proposta", afirmou.

Governo apresenta alternativa mais barata

Segundo a ministra, o modelo previsto pelo Executivo no Orçamento do Estado para 2026 terá um custo anual entre 226 e 230 milhões de euros.

Já a proposta da iniciativa de cidadãos elevaria esse valor para entre 485 e 500 milhões de euros, representando um acréscimo de cerca de 275 milhões de euros.

Palma Ramalho defendeu que o Governo apenas dispõe de margem financeira para executar as medidas já previstas no orçamento.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Igualdade entre homens e mulheres divide soluções

Além da questão financeira, a governante sustentou que a principal diferença entre as duas propostas está na forma como incentivam a partilha da licença entre pai e mãe.

Segundo dados da Segurança Social apresentados pela ministra, as mulheres continuam a assumir a maior parte da licença parental, com uma média de 138,9 dias, enquanto os homens utilizam, em média, apenas 34,5 dias.

A ministra argumentou que este desequilíbrio continua a penalizar as mulheres no mercado de trabalho, refletindo-se nos salários, na progressão na carreira e no acesso a cargos de direção.

Por isso, defendeu que o pagamento da licença a 100% deve continuar dependente de uma partilha equilibrada dos últimos 60 dias entre ambos os progenitores, considerando esta solução uma forma de promover a igualdade de género.

Governo rejeita críticas sobre aleitamento

Durante a audição, Palma Ramalho respondeu também às críticas relacionadas com o direito ao aleitamento.

A ministra garantiu que o Governo nunca pretendeu limitar o período de amamentação, explicando que a proposta incidia apenas sobre o tempo durante o qual o empregador suporta a redução do horário de trabalho.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Segundo a governante, mesmo com as alterações propostas, Portugal continuaria a ter um dos regimes mais favoráveis da Europa.

Temas

Licença Parental
Ministério do Trabalho
Maria do Rosário Palma Ramalho
OE2026

Leia também

Ataque de lobos mata 46 ovelhas numa só noite em Miranda do Douro

O criador estima prejuízos de cerca de 15 mil euros e admite que precisará de pelo menos um ano para recuperar o rebanho. O caso é apontado como o maior ataque de lobos registado na região nos últimos anos.
Ataque de lobos mata 46 ovelhas numa só noite em Miranda do Douro

Venezuela. Sobe para 130 número de portugueses e lusodescendentes mortos

Confirmadas mais nove vítimas mortais com ligações a Portugal, 28 eram menores. MNE referiu ainda que continuam desaparecidos 31 cidadãos nacionais
Venezuela. Sobe para 130 número de portugueses e lusodescendentes mortos

Exames Nacionais: Correção não poderá fixar notas inferiores a 9,5 valores

O Júri Nacional de Exames determinou que os alunos afetados por erros de classificação ou falhas na digitalização das provas não poderão reprovar na sequência da revisão das notas. Sempre que a correção resultasse numa classificação inferior, a nota ficará fixada nos 9,5 valores.
Exames Nacionais: Correção não poderá fixar notas inferiores a 9,5 valores

Mais vistos

Destaques