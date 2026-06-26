segunda-feira, 06 jul. 2026
Capa jornal SOL
Capa revista Versa
Jornal SOL
Temas
Capas Mundial 2026 Entrevistas Médio Oriente
Secções
Últimas Multimédia Opinião Política Sociedade Economia Internacional Cultura Vida&Lifestyle Desporto Full Power Tecnologia Branded Content
Subscrição
Siga-nos

Governo reforça fiscalização da canábis medicinal para travar uso do setor no tráfico de droga

O Governo anunciou medidas para reforçar a fiscalização da canábis medicinal em Portugal, depois de investigações revelarem suspeitas de utilização de empresas do setor como fachada para o tráfico internacional de droga
Redação
às
Adicione o SOL como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Governo reforça fiscalização da canábis medicinal para travar uso do setor no tráfico de droga

“O meu telemóvel ouviu isto?”. Perceba porque é que os seus dispositivos parecem ouvir as suas conversas

Relacionados

PJ lança megaoperação contra tráfico com buscas em empresas de canábis medicinal

Em causa estará a comercialização de canábis com níveis de THC superiores ao permitido por lei, que seria produzida em território nacional e depois transportada para o centro da Europa através de canais do comércio lícito da canábis medicinal.
PJ lança megaoperação contra tráfico com buscas em empresas de canábis medicinal

GNR desmantela laboratório de canábis a funcionar numa antiga panificadora em Santarém

Alerta dado após ter sido detetado consumo excessivo de energia no local pela distribuidora de energia.
GNR desmantela laboratório de canábis a funcionar numa antiga panificadora em Santarém

Snoop Dogg vai deixar de fumar canábis

O artista é conhecido por fumar canábis nos seus concertos.
Snoop Dogg vai deixar de fumar canábis

O Governo garantiu esta sexta-feira que já tem em curso um conjunto de medidas para reforçar a regulação e a fiscalização da produção de canábis medicinal, com o objetivo de impedir que empresas legalmente licenciadas sejam utilizadas como cobertura para o tráfico internacional de droga.

O anúncio foi feito pela secretária de Estado da Saúde, Ana Povo, à margem da apresentação, em Lisboa, de uma campanha do Instituto para os Comportamentos Aditivos e Dependências (ICAD), no âmbito do Dia Internacional contra o Abuso e o Tráfico Ilícito de Drogas.

"O Governo está atento. Já estão em curso medidas corretivas e de esforço da capacidade regulatória e fiscalizadora", afirmou a governante.

Entre as medidas previstas encontra-se a revisão do decreto-lei que regula a produção de canábis para fins medicinais, embora Ana Povo não tenha, para já, avançado detalhes sobre as alterações que serão introduzidas.

Em paralelo, o Executivo pretende reforçar os recursos humanos afetos ao licenciamento e à fiscalização da atividade, nomeadamente no Infarmed.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

"Há coisas que não dependem do decreto-lei, nomeadamente a área do reforço dos profissionais do Infarmed dedicados a esta área, que foi uma das fragilidades encontradas", explicou a secretária de Estado.

Segundo a governante, o Infarmed já implementou novos procedimentos internos para reduzir o risco de situações semelhantes voltarem a ocorrer.

"Já estamos a trabalhar nisso e o Infarmed implementou uma série de processos para evitar que situações destas voltem a acontecer", acrescentou.

Acusação do Ministério Público motivou reforço

As declarações surgem cerca de duas semanas depois de o Ministério Público acusar 24 arguidos dos crimes de associação criminosa para o tráfico de estupefacientes, tráfico agravado e outros ilícitos.

Segundo o Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP), o grupo recorria a empresas ligadas ao setor farmacêutico e da canábis medicinal para alegadamente exportar droga para vários países europeus e africanos, utilizando a atividade legal como fachada.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

O processo não é, contudo, um caso isolado. Nos últimos anos têm surgido outras investigações relacionadas com suspeitas de utilização da produção legal de canábis medicinal para encobrir operações de tráfico internacional.

O reforço da fiscalização e da capacidade regulatória pretende, segundo o Governo, aumentar o controlo sobre um setor em crescimento, preservando a utilização da canábis para fins terapêuticos dentro do enquadramento legal e impedindo a sua instrumentalização por redes criminosas.

Temas

Canabis
Canabis Medicinal
Governo
Fiscalização
Trafico de droga

Leia também

Há 85 presos por incêndio florestal em Portugal. Outros 20 estão com pulseira eletrónica

Portugal tem atualmente 85 pessoas presas pelo crime de incêndio florestal e outras 20 sujeitas a vigilância eletrónica durante os meses de maior risco de fogo. Os dados são divulgados numa altura em que a área ardida já ultrapassa os 30 mil hectares em 2026
Há 85 presos por incêndio florestal em Portugal. Outros 20 estão com pulseira eletrónica

Onda de calor leva consumo de eletricidade a máximos históricos de verão em Portugal

A onda de calor fez disparar o consumo de eletricidade em Portugal para novos máximos históricos de verão. Segundo a REN, foram batidos recordes tanto no consumo diário como na procura instantânea, refletindo o impacto das temperaturas elevadas
Onda de calor leva consumo de eletricidade a máximos históricos de verão em Portugal

Mulher fica em prisão preventiva por suspeitas de maus-tratos aos filhos de 5 e 17 anos

Uma mulher de 52 anos foi colocada em prisão preventiva por suspeitas de infligir maus-tratos físicos e psicológicos aos filhos menores, em Évora. Segundo o Ministério Público, o filho mais velho era alegadamente vítima de agressões desde os 8 anos e foi hospitalizado devido à gravidade das lesões
Mulher fica em prisão preventiva por suspeitas de maus-tratos aos filhos de 5 e 17 anos

Mais vistos

Destaques