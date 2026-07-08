Governo quer mapas nas praias para esclarecer onde podem ser colocados os guarda-sóis

A ministra do Ambiente considera que a divulgação de mapas com a delimitação das concessões pode evitar conflitos entre banhistas e concessionários durante o verão.

O Governo quer que as praias passem a dispor de mapas informativos que permitam identificar, de forma simples, quais são as zonas concessionadas e quais permanecem de utilização livre. A proposta surge na sequência da polémica em torno da colocação de guarda-sóis em várias praias do Algarve.

A ideia foi reiterada esta quarta-feira pela ministra do Ambiente, Maria da Graça Carvalho, que defende que uma melhor informação aos banhistas poderá evitar muitos dos conflitos que têm marcado o início da época balnear.

Proposta não é obrigatória

A governante esclareceu que esta medida não resulta de qualquer alteração à legislação, mas de uma recomendação dirigida aos municípios onde se têm registado mais situações de conflito.

"O mapa foi uma recomendação minha, não está na lei", afirmou.

Segundo a ministra, a proposta foi bem acolhida pelos autarcas envolvidos, que manifestaram abertura para a implementar.

Na sua perspetiva, esta solução poderá ser suficiente para esclarecer muitas das dúvidas dos utilizadores das praias.

"Eu acho que [os mapas informativos] resolvem muito", sustentou.

Objetivo é facilitar a identificação das zonas

Maria da Graça Carvalho explicou que a colocação de sinalização física nas praias levanta dificuldades práticas, uma vez que seria necessário assinalar não apenas os limites laterais das concessões, mas também a sua extensão em direção ao mar.

"É difícil a sinalética (...), porque também precisa de pôr a sinalética na distância até ao mar, para saber até onde é que vai, se vai até ao mar a zona restrita ou não", referiu.

Por esse motivo, considera que um mapa colocado em local visível será mais eficaz.

"A melhor maneira é ter mesmo um mapazinho a dizer 'aqui é a concessão, aqui é a zona que não é nada, que fica completamente livre, e ali é a zona dos chapéus'", exemplificou.

A ministra acrescentou que esta informação poderá ser útil não apenas para os banhistas, mas também para as autoridades responsáveis pela fiscalização.

"É importante que as pessoas saibam, e depois é um guia para as pessoas e também para as autoridades, nomeadamente as autoridades marítimas", concluiu.