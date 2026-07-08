quinta-feira, 09 jul. 2026
Capa jornal SOL
Capa revista Versa
Jornal SOL
Temas
Capas Mundial 2026 Entrevistas Médio Oriente
Secções
Últimas Multimédia Opinião Política Sociedade Economia Internacional Cultura Vida&Lifestyle Desporto Full Power Tecnologia Branded Content
Subscrição
Siga-nos

Governo quer mapas nas praias para esclarecer onde podem ser colocados os guarda-sóis

A ministra do Ambiente considera que a divulgação de mapas com a delimitação das concessões pode evitar conflitos entre banhistas e concessionários durante o verão.
Redação
às
Adicione o SOL como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Governo quer mapas nas praias para esclarecer onde podem ser colocados os guarda-sóis

Criança esteve 40 minutos a tentar afogar um cão bebé em Lisboa. Episódio foi gravado em vídeo

Relacionados

Praias, invejas e ameaças de morte

Para fazer valer os seus direitos há banhistas que ‘colam’ os chapéus de sol aos das concessões. Em Albufeira, há queixa de ameaças de morte.
Praias, invejas e ameaças de morte

Controvérsia continua. DECO diz que banhistas podem colocar guarda-sol em frente às concessões

Com a época balnear já em curso, continuam as dúvidas sobre a utilização do areal junto às concessões. A DECO recorda que não existem praias privadas em Portugal e explica onde podem ser colocados toalhas e chapéus de sol.
Controvérsia continua. DECO diz que banhistas podem colocar guarda-sol em frente às concessões

Polémica com chapéus de sol estende-se a outros países: praia italiana proíbe o seu uso para pessoas entre os 10 e os 65 anos

A polémica em torno do uso de chapéus de sol nas praias alarga-se além de Portugal. Esta é uma medida que já está a gerar críticas e comentários nas redes sociais.
Polémica com chapéus de sol estende-se a outros países: praia italiana proíbe o seu uso para pessoas entre os 10 e os 65 anos

O Governo quer que as praias passem a dispor de mapas informativos que permitam identificar, de forma simples, quais são as zonas concessionadas e quais permanecem de utilização livre. A proposta surge na sequência da polémica em torno da colocação de guarda-sóis em várias praias do Algarve.

A ideia foi reiterada esta quarta-feira pela ministra do Ambiente, Maria da Graça Carvalho, que defende que uma melhor informação aos banhistas poderá evitar muitos dos conflitos que têm marcado o início da época balnear.

Proposta não é obrigatória

A governante esclareceu que esta medida não resulta de qualquer alteração à legislação, mas de uma recomendação dirigida aos municípios onde se têm registado mais situações de conflito.

"O mapa foi uma recomendação minha, não está na lei", afirmou.

Segundo a ministra, a proposta foi bem acolhida pelos autarcas envolvidos, que manifestaram abertura para a implementar.

Na sua perspetiva, esta solução poderá ser suficiente para esclarecer muitas das dúvidas dos utilizadores das praias.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

"Eu acho que [os mapas informativos] resolvem muito", sustentou.

Objetivo é facilitar a identificação das zonas

Maria da Graça Carvalho explicou que a colocação de sinalização física nas praias levanta dificuldades práticas, uma vez que seria necessário assinalar não apenas os limites laterais das concessões, mas também a sua extensão em direção ao mar.

"É difícil a sinalética (...), porque também precisa de pôr a sinalética na distância até ao mar, para saber até onde é que vai, se vai até ao mar a zona restrita ou não", referiu.

Por esse motivo, considera que um mapa colocado em local visível será mais eficaz.

"A melhor maneira é ter mesmo um mapazinho a dizer 'aqui é a concessão, aqui é a zona que não é nada, que fica completamente livre, e ali é a zona dos chapéus'", exemplificou.

A ministra acrescentou que esta informação poderá ser útil não apenas para os banhistas, mas também para as autoridades responsáveis pela fiscalização.

"É importante que as pessoas saibam, e depois é um guia para as pessoas e também para as autoridades, nomeadamente as autoridades marítimas", concluiu.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Temas

Governo
Ministra do Ambiente
Praias
Chapéus de sol
mapa

Leia também

Cinco detidos em operação da PJ contra alegado esquema de imigração ilegal

Muitos dos cidadãos estrangeiros envolvidos viviam e trabalhavam noutros países europeus, embora figurassem perante a Autoridade Tributária e a Segurança Social como exercendo atividade profissional em Portugal.
Cinco detidos em operação da PJ contra alegado esquema de imigração ilegal

"Este é um esforço coletivo": Almada decreta situação de alerta e restringe o consumo de água

Entre as medidas anunciadas está a realização de um corte total do abastecimento de água em determinadas zonas do concelho, entre as 22h00 e as 06h00
"Este é um esforço coletivo": Almada decreta situação de alerta e restringe o consumo de água

Fica em prisão preventiva homem que agrediu brutalmente agente da PSP e outros funcionários no Aeroporto de Lisboa

O suspeito, um cidadão irlandês de 27 anos, foi detido segunda-feira.
Fica em prisão preventiva homem que agrediu brutalmente agente da PSP e outros funcionários no Aeroporto de Lisboa

Mais vistos

Destaques