Governo manda investigar funcionamento da PJ após polémicas sobre Luís Neves

O Ministério da Justiça determinou uma auditoria interna à Polícia Judiciária e uma segunda inspeção da Inspeção-Geral dos Serviços de Justiça, na sequência das notícias sobre o funcionamento da PJ durante os mandatos de Luís Neves, atual ministro da Administração Interna.

O Ministério da Justiça (MJ) ordenou uma auditoria interna à Polícia Judiciária (PJ) na sequência das notícias sobre o funcionamento desta polícia no mandato do ex-diretor nacional e atual ministro da Administração Interna, Luís Neves.

“Foi determinada a realização de uma avaliação interna, destinada a enquadrar as questões que têm vindo a ser divulgadas pelos meios de comunicação social, notícias relativas ao funcionamento interno da Polícia Judiciária e aos processos de avaliação eventualmente instaurados pela Direção de Serviços de Disciplina e Inspeção, unidade da Polícia Judiciária, atentas as competências dessa direção”, confirmou o MJ à Lusa.

Segundo o ministério liderado por Rita Alarcão Júdice, que tutela a PJ, “em paralelo, a Inspeção-Geral dos Serviços de Justiça (IGSJ) — que procede regularmente à auditoria e inspeção de todos os organismos da Justiça — realizará também uma auditoria à PJ.

O MJ adiantou ainda que “entendeu não se justificar solicitar à IGSJ a abertura de um processo de averiguações relativamente à deslocação do atrelado, porquanto essa matéria já é objeto de um processo de inquérito, dirigido pelo Ministério Público”, a propósito do atrelado apreendido no âmbito de um processo de tráfico de droga e que com autorização de Luis Neves foi colocado à guarda do empreiteiro que fez obras na PJ e numa casa no Alentejo do atual ministro da Administração Interna.