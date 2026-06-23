Governo alerta para tentativa de fraude que envolve o nome de Luís Montenegro

Os responsáveis informam já ter sido "apresentada queixa às autoridades competentes".

O gabinete do primeiro-ministro emitiu esta segunda-feira um alerta para uma tentativa de fraude que envolve o nome de Luís Montenegro e do seu chefe de gabinete.

A nota sublinha que já várias pessoas foram alvo de tentativa de fraude através do e-mail ou de mensagem por WhatsApp, invocando tanto nome de Montenegro como do seu chefe de gabinete, com o objetivo de "preencher um acordo de confidencialidade".

Os responsáveis informam já ter sido "apresentada queixa às autoridades competentes".

Caso receba alguma mensagem suspeita, não responda e denuncie de imediato às autoridades.