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Governo alerta para tentativa de fraude que envolve o nome de Luís Montenegro

Os responsáveis informam já ter sido "apresentada queixa às autoridades competentes".
Redação
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Governo alerta para tentativa de fraude que envolve o nome de Luís Montenegro

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O gabinete do primeiro-ministro emitiu esta segunda-feira um alerta para uma tentativa de fraude que envolve o nome de Luís Montenegro e do seu chefe de gabinete.

A nota sublinha que já várias pessoas foram alvo de tentativa de fraude através do e-mail ou de mensagem por WhatsApp, invocando tanto nome de Montenegro como do seu chefe de gabinete, com o objetivo de "preencher um acordo de confidencialidade".

Os responsáveis informam já ter sido "apresentada queixa às autoridades competentes".

Caso receba alguma mensagem suspeita, não responda e denuncie de imediato às autoridades.

Temas

Luís Montenegro
Tentativa de fraude
E-mail
WhatsApp
Primeiro-ministro

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