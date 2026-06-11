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Governo afasta diretora clínica dos cuidados primários da maior Unidade Local de Saúde do país

Executivo defende que é necessária uma nova liderança para responder aos desafios da ULS Santa Maria. Rita Molinar foi escolhida para assumir o cargo.
Redação
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Governo afasta diretora clínica dos cuidados primários da maior Unidade Local de Saúde do país

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O Governo decidiu demitir a diretora clínica para os cuidados de saúde primários da Unidade Local de Saúde (ULS) Santa Maria, Eunice Carrapiço, justificando a decisão com a necessidade de acelerar respostas aos cerca de 120 mil utentes que continuam sem médico de família na área de influência da instituição.

A decisão foi formalizada através de uma resolução do Conselho de Ministros publicada esta quinta-feira em Diário da República.

Governo quer "nova dinâmica"

Na resolução, o Executivo argumenta que os desafios enfrentados pela ULS Santa Maria exigem "uma nova dinâmica urgente, efetiva e eficiente", acompanhada por uma reorganização capaz de reforçar a resposta dos cuidados de saúde primários em Lisboa Norte e Mafra.

O documento sustenta que, apesar do trabalho desenvolvido pela atual administração, "é necessário e urgente renovar a sua liderança clínica" para preparar a unidade para os desafios presentes e futuros.

Segundo o Governo, a prioridade passa por melhorar o acesso aos cuidados de saúde, reforçar a articulação entre serviços e concretizar projetos de inovação e integração assistencial.

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Rita Molinar sucede a Eunice Carrapiço

Para substituir Eunice Carrapiço, o Executivo nomeou Ana Rita Molinar, médica especialista em Medicina Geral e Familiar desde 2015.

A nomeação foi proposta pelo Conselho de Administração da ULS Santa Maria, liderado por Carlos Martins, e recebeu parecer favorável da Comissão de Recrutamento e Seleção para a Administração Pública (CReSAP).

Atualmente, Rita Molinar coordena a Unidade de Saúde Familiar Professor Guilherme Jordão e desempenha funções como coordenadora dos adjuntos da direção clínica para os cuidados de saúde primários da ULS Santa Maria desde novembro de 2025.

Baixa médica e necessidade de reformas

Fonte hospitalar ouvida pela Lusa adiantou que Eunice Carrapiço se encontrava de baixa desde fevereiro de 2025, período ao qual se seguiram uma licença de parentalidade de seis meses e férias.

A mesma fonte explicou que a administração defendeu a substituição por considerar "imperioso" avançar com um conjunto de reformas destinadas a melhorar a articulação entre os cuidados hospitalares e os cuidados de saúde primários na maior ULS do país.

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Com experiência em gestão de equipas, organização da atividade assistencial e desenvolvimento de projetos clínicos, Rita Molinar irá cumprir o restante mandato do atual Conselho de Administração.

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ULS Santa Maria
Cuidados Primários Lisboa
Nova Liderança Saúde
Acesso Cuidados Saúde
Diretora Clínica Santa Maria

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