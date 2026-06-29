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GNR resgata 54 cães em Palmela e identifica dois suspeitos por maus-tratos a animais

A GNR apreendeu 54 cães e identificou duas pessoas suspeitas do crime de maus-tratos a animais de companhia durante uma operação de fiscalização em Palmela. A ação foi desencadeada após uma denúncia recebida através da Linha SOS Ambiente e Território
Redação
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GNR resgata 54 cães em Palmela e identifica dois suspeitos por maus-tratos a animais

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A Guarda Nacional Republicana (GNR) restaou 54 cães e identificou duas pessoas suspeitas da prática do crime de maus-tratos a animais de companhia, na sequência de uma operação de fiscalização realizada nos dias 25 e 26 de junho, na localidade da Quinta do Anjo, no concelho de Palmela.

Em comunicado divulgado esta segunda-feira, o Comando Territorial de Setúbal explica que a ação foi desencadeada após uma denúncia recebida através da Linha SOS Ambiente e Território e teve como objetivo verificar as condições de bem-estar animal numa Área Urbana de Génese Ilegal (AUGI).

Denúncia levou à fiscalização

A operação foi conduzida pelo Núcleo de Proteção Ambiental (NPA) do Destacamento Territorial de Palmela, com o apoio da Direção-Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV), do médico veterinário municipal de Palmela e do Gabinete de Fiscalização da Câmara Municipal de Palmela.

Durante a fiscalização, os militares detetaram alegadas irregularidades relacionadas com as condições de alojamento e bem-estar dos animais, o que levou à apreensão dos cães.

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Dos 54 canídeos apreendidos, 34 foram entregues a instituições, 17 ficaram à guarda de um fiel depositário e três foram restituídos ao respetivo proprietário.

Dois autos por crime e contraordenações

Além da identificação de dois suspeitos, a GNR elaborou dois autos de notícia pelo crime de maus-tratos a animais de companhia.

Foram ainda levantados dois autos de contraordenação por falta de condições de higiene, bem-estar animal e espaço adequado para o alojamento dos cães.

Segundo a Guarda, os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial da Comarca de Setúbal, que dará seguimento ao processo.

GNR reforça apelo à denúncia

Na nota divulgada, a GNR recorda que a proteção e o bem-estar dos animais de companhia constituem uma das suas prioridades de atuação, apelando à população para denunciar situações de negligência ou maus-tratos através da Linha SOS Ambiente e Território.

As autoridades não divulgaram a identidade dos suspeitos nem indicaram a raça ou o estado de saúde dos animais apreendidos.

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