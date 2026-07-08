GNR investiga furto de cinco mil euros após esquema de distração em Fafe

O casal tinha acabado de levantar dinheiro, quando seguiram para um café. O que não sabiam era que estavam a ser seguidos.

Um casal foi vítima de um furto de cerca de cinco mil euros na manhã desta quarta-feira, em Fafe, no distrito de Braga, depois de ter sido distraído por duas pessoas que recorreram a um esquema simples, mas eficaz: atirar moedas para o chão para desviar a atenção das vítimas.

Segundo o Jornal de Notícias, os lesados tinham acabado de levantar uma quantia avultada em dinheiro numa estação dos CTT e seguiram depois para um café da cidade, sem se aperceberem de que estariam a ser seguidos.

Já no estabelecimento, os dois suspeitos, um homem e uma mulher, aproximaram-se do casal e enquanto um deles lançou várias moedas para o chão, levando as vítimas a desviar o olhar e a prestar auxílio, o outro aproveitou o momento de distração para se apoderar da carteira onde estava o dinheiro.

Os indivíduos colocaram-se imediatamente em fuga.

O caso está a ser investigado pela Guarda Nacional Republicana (GNR), que de acordo com mesma fonte, já tem as imagens de videovigilância na sua posse.