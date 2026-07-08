GNR fora de serviço espancado por três homens quando tentava ajudar comerciante em Évora

O militar terá intervindo para auxiliar a proprietária de um quiosque em São Manços, mas acabou agredido com uma garrafa e violentamente espancado pelos suspeitos.

Um militar da GNR foi violentamente agredido na madrugada de terça-feira, em São Manços, no concelho de Évora, quando tentava ajudar a proprietária de um estabelecimento comercial que estaria a ser alvo de desacatos.

Agressão ocorreu quando o estabelecimento encerrava

O guarda, afeto ao Comando Territorial de Évora, encontrava-se fora de serviço quando decidiu intervir junto do "Quiosque do Jardim", onde três homens estariam a criar distúrbios no momento em que a comerciante se preparava para encerrar o espaço.

De acordo com a informação conhecida, o militar procurou prestar auxílio à proprietária, mas acabou por ser atacado pelos três suspeitos.

Ataque violento obrigou a tratamento hospitalar

O guarda foi atingido na cabeça com uma garrafa. Em seguida, terá sido imobilizado por dois dos agressores, enquanto um terceiro o espancava.

Na sequência das agressões, o militar sofreu vários ferimentos e necessitou de receber tratamento hospitalar.

Até ao momento, não foram divulgadas informações sobre eventuais detenções relacionadas com o caso.