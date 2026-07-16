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Militar da GNR fora de serviço é agredido ao tentar impedir fuga de assaltantes em Elvas

As agressões aconteceram na tarde de quarta-feira, após o grupo de ladrões tentar fugir de uma moradia que assaltaram.
Redação
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Militar da GNR fora de serviço é agredido ao tentar impedir fuga de assaltantes em Elvas
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Um militar da GNR foi ferido enquanto tentava travar três assaltantes na zona da Calçadinha, em Elvas.

As agressões aconteceram na tarde de quarta-feira, após o grupo de ladrões tentar fugir de uma moradia que assaltaram.

A GNR informa que o militar em causa estaria “fora de serviço”, mas que confrontou os assaltantes no momento em que se apercebeu de que estes estariam a fugir, com a ajuda de um quarto elemento no exterior da habitação. Acabou por ser agredido pelos três, tendo sofrido “escoriações na face, na testa e no cotovelo”. Necessitou de assistência médica, tendo-se deslocado ao Hospital de Elvas.

Os quatro assaltantes conseguiram fugir. 

As autoridades realizam agora as diligências necessárias para identificar e localizar os suspeitos, com a ajuda das imagens de videovigilância locais.

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