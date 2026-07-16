Militar da GNR fora de serviço é agredido ao tentar impedir fuga de assaltantes em Elvas

As agressões aconteceram na tarde de quarta-feira, após o grupo de ladrões tentar fugir de uma moradia que assaltaram.

Um militar da GNR foi ferido enquanto tentava travar três assaltantes na zona da Calçadinha, em Elvas.

As agressões aconteceram na tarde de quarta-feira, após o grupo de ladrões tentar fugir de uma moradia que assaltaram.

A GNR informa que o militar em causa estaria “fora de serviço”, mas que confrontou os assaltantes no momento em que se apercebeu de que estes estariam a fugir, com a ajuda de um quarto elemento no exterior da habitação. Acabou por ser agredido pelos três, tendo sofrido “escoriações na face, na testa e no cotovelo”. Necessitou de assistência médica, tendo-se deslocado ao Hospital de Elvas.

Os quatro assaltantes conseguiram fugir.

As autoridades realizam agora as diligências necessárias para identificar e localizar os suspeitos, com a ajuda das imagens de videovigilância locais.