GNR detém quatro suspeitos de roubo e sequestro em Vila do Conde e apreende mais de 29 mil euros

Quatro homens foram detidos pela GNR no âmbito de uma investigação por roubo e sequestro em Vila do Conde. A operação resultou na apreensão de mais de 29 mil euros, droga, uma arma de fogo, veículos e outro material utilizado nos crimes

A Guarda Nacional Republicana (GNR) deteve quatro homens, com idades entre os 23 e os 44 anos, suspeitos da prática dos crimes de roubo e sequestro no concelho de Vila do Conde. A operação culminou ainda na apreensão de mais de 29 mil euros em dinheiro, uma arma de fogo, droga e diverso material relacionado com a atividade criminosa.

Em comunicado divulgado esta terça-feira, a GNR explica que as detenções foram efetuadas na segunda-feira, no âmbito do cumprimento de três mandados de detenção emitidos no decurso da investigação.

Durante a operação, os militares realizaram cinco buscas domiciliárias, oito buscas em veículos e uma busca num terreno, nos concelhos de Vila Nova de Gaia, Gondomar, Porto, Matosinhos e Trofa.

Da ação resultou a apreensão de 29.170 euros em numerário, uma arma de fogo, 45 doses de cocaína, 489 doses de MDMA, três veículos, um motociclo, uma aparafusadora, três telemóveis, bem como diversa indumentária e material alegadamente utilizado na prática dos crimes investigados.

Segundo a GNR, um quarto suspeito acabou também por ser detido por alegada prática dos crimes de tráfico de droga, detenção de arma proibida, furto de veículo e falsificação de documento.

Os quatro detidos serão presentes esta terça-feira ao Tribunal Judicial de Vila do Conde, onde serão ouvidos em primeiro interrogatório judicial para aplicação das respetivas medidas de coação.

A investigação prossegue sob a direção das autoridades judiciárias competentes.