quinta-feira, 23 jul. 2026
Capa jornal SOL
Capa revista Versa
Jornal SOL
Temas
Capas Inquérito de Verão Entrevistas Médio Oriente
Secções
Últimas Multimédia Opinião Política Sociedade Economia Internacional Cultura Vida&Lifestyle Desporto Full Power Tecnologia Branded Content
Subscrição
Siga-nos

GNR detém homem suspeito de burlar vítimas em todo o país com esquema do “falso familiar”

Um homem de 59 anos foi detido em Oeiras pela GNR por suspeitas de vários crimes de burla praticados em diferentes pontos do país. O suspeito fazia-se passar por familiares ou conhecidos para pedir dinheiro e é também suspeito de utilizar hotéis sem pagar
Redação
às
Adicione o SOL como fonte preferidaSiga-nos no Google News
GNR detém homem suspeito de burlar vítimas em todo o país com esquema do “falso familiar”
Dreamstime

Carlos Cruz: 'Nunca tive angústias existenciais quanto ao destino que queria dar à minha vida'

Relacionados

Porta aberta a um novo esquema: Burlas com desaparecidos

Todos os anos desaparecem, em média, cerca de 3 mil pessoas. Na aflição de encontrarem os seus entes queridos, muitos familiares partilham contactos pessoais em pequenos cartazes pelas ruas ou nas redes sociais. Há um esquema de burlas a ganhar terreno aproveitando-se da desgraça alheia.
Porta aberta a um novo esquema: Burlas com desaparecidos

Vai reservar alojamento para as férias? PSP e Airbnb deixam um alerta importante

Com o verão a entrar no período de maior procura por reservas, aumentam também os esquemas fraudulentos dirigidos a quem procura alojamento online. A PSP e a plataforma Airbnb deixam um conjunto de recomendações para evitar prejuízos.
Vai reservar alojamento para as férias? PSP e Airbnb deixam um alerta importante

Conquistava a confiança das vítimas nas redes sociais e prometia amor e lucros. PJ detém suspeito de burla na operação 'Coração de Ouro'

Investigação da Polícia Judiciária identificou, para já, cinco vítimas lesadas em mais de 60 mil euros. Suspeito criava perfis falsos no Instagram para estabelecer relações de confiança e convencer as mulheres a investir dinheiro.
Conquistava a confiança das vítimas nas redes sociais e prometia amor e lucros. PJ detém suspeito de burla na operação 'Coração de Ouro'

A Guarda Nacional Republicana (GNR) deteve um homem de 59 anos, em Oeiras, suspeito de vários crimes de burla praticados em diferentes pontos do território nacional, incluindo através do esquema do "falso familiar".

O suspeito foi detido no âmbito de um inquérito que decorria há cerca de 15 meses, depois de ter sido denunciado por se fazer passar por familiar de uma vítima para conseguir obter dinheiro através de um esquema fraudulento.

O major Tiago Meireles, do Comando Territorial da GNR, explicou que a investigação ainda está em curso e que poderão vir a ser identificados outros crimes alegadamente praticados pelo homem.

Entre março de 2025 e julho de 2026, o suspeito terá contactado várias vítimas, presencialmente e por telefone, fazendo-se passar por familiar ou conhecido e solicitando "quantias em dinheiro através de um esquema fraudulento", provocando prejuízos patrimoniais.

A investigação permitiu ainda apurar que o homem utilizava quartos de hotéis e outros estabelecimentos semelhantes com a intenção de não pagar pelos serviços prestados.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Crimes terão sido cometidos em todo o país

Segundo Tiago Meireles, a atividade do suspeito não estava limitada a um concelho específico, tratando-se de crimes com "expressão nacional".

"A investigação iniciou-se com burla de falso familiar e é espoletado um conhecimento de outros crimes", explicou o major da GNR.

Na sequência das diligências realizadas, as autoridades cumpriram um mandado de detenção no concelho de Oeiras, um mandado de busca domiciliária em Valença e um mandado de busca a um veículo.

Durante a operação, foram apreendidos ao suspeito um telemóvel e três cartões SIM.

O homem foi presente ao Tribunal Judicial de Vila Nova de Foz Côa, que determinou a aplicação de várias medidas de coação.

O suspeito ficou obrigado a apresentar-se duas vezes por semana no posto policial da área da residência e proibido de se ausentar do território nacional, tendo de entregar o passaporte.

Foi também proibido de permanecer alojado em hotéis, residenciais e outros estabelecimentos similares.

GNR alerta para burlas do "falso familiar"

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

A GNR aproveitou o caso para alertar para a importância de confirmar a identidade de quem solicita dinheiro ou outros pagamentos, sobretudo quando os contactos são inesperados ou são acompanhados de pedidos urgentes.

As autoridades recomendam que, perante uma chamada ou mensagem de alguém que se apresenta como familiar ou conhecido e solicita dinheiro, a identidade da pessoa seja confirmada por outros meios antes de qualquer transferência ou pagamento.

"Em caso de suspeita de burla, os factos devem ser comunicados às autoridades", aconselhou a GNR, citada pela agência Lusa.

A investigação ao homem detido continua, podendo vir a resultar na identificação de mais crimes alegadamente praticados pelo suspeito.

Temas

GNR
Detenção
Burla
Falso Familiar

Leia também

Erros nos exames nacionais: 18.321 classificações foram efetivamente revistas. Saiba o que mudou

Mais de 26 mil provas da 1.ª fase dos exames nacionais foram efetivamente afetadas por erros de parametrização. O EduQA atualizou os dados e esclareceu que 18.321 classificações foram revistas, com a maioria dos alunos a beneficiar da correção
Erros nos exames nacionais: 18.321 classificações foram efetivamente revistas. Saiba o que mudou

Bebé morre esquecida em viatura escolar em Almada

Criança ainda foi sujeita a manobras de reanimação, mas acabou por morrer.
Bebé morre esquecida em viatura escolar em Almada

GNR detém homem suspeito de burlar vítimas em todo o país com esquema do “falso familiar”

Um homem de 59 anos foi detido em Oeiras pela GNR por suspeitas de vários crimes de burla praticados em diferentes pontos do país. O suspeito fazia-se passar por familiares ou conhecidos para pedir dinheiro e é também suspeito de utilizar hotéis sem pagar
GNR detém homem suspeito de burlar vítimas em todo o país com esquema do “falso familiar”

Mais vistos

Destaques