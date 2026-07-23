GNR detém homem suspeito de burlar vítimas em todo o país com esquema do “falso familiar”

Um homem de 59 anos foi detido em Oeiras pela GNR por suspeitas de vários crimes de burla praticados em diferentes pontos do país. O suspeito fazia-se passar por familiares ou conhecidos para pedir dinheiro e é também suspeito de utilizar hotéis sem pagar

A Guarda Nacional Republicana (GNR) deteve um homem de 59 anos, em Oeiras, suspeito de vários crimes de burla praticados em diferentes pontos do território nacional, incluindo através do esquema do "falso familiar".

O suspeito foi detido no âmbito de um inquérito que decorria há cerca de 15 meses, depois de ter sido denunciado por se fazer passar por familiar de uma vítima para conseguir obter dinheiro através de um esquema fraudulento.

O major Tiago Meireles, do Comando Territorial da GNR, explicou que a investigação ainda está em curso e que poderão vir a ser identificados outros crimes alegadamente praticados pelo homem.

Entre março de 2025 e julho de 2026, o suspeito terá contactado várias vítimas, presencialmente e por telefone, fazendo-se passar por familiar ou conhecido e solicitando "quantias em dinheiro através de um esquema fraudulento", provocando prejuízos patrimoniais.

A investigação permitiu ainda apurar que o homem utilizava quartos de hotéis e outros estabelecimentos semelhantes com a intenção de não pagar pelos serviços prestados.

Crimes terão sido cometidos em todo o país

Segundo Tiago Meireles, a atividade do suspeito não estava limitada a um concelho específico, tratando-se de crimes com "expressão nacional".

"A investigação iniciou-se com burla de falso familiar e é espoletado um conhecimento de outros crimes", explicou o major da GNR.

Na sequência das diligências realizadas, as autoridades cumpriram um mandado de detenção no concelho de Oeiras, um mandado de busca domiciliária em Valença e um mandado de busca a um veículo.

Durante a operação, foram apreendidos ao suspeito um telemóvel e três cartões SIM.

O homem foi presente ao Tribunal Judicial de Vila Nova de Foz Côa, que determinou a aplicação de várias medidas de coação.

O suspeito ficou obrigado a apresentar-se duas vezes por semana no posto policial da área da residência e proibido de se ausentar do território nacional, tendo de entregar o passaporte.

Foi também proibido de permanecer alojado em hotéis, residenciais e outros estabelecimentos similares.

GNR alerta para burlas do "falso familiar"

A GNR aproveitou o caso para alertar para a importância de confirmar a identidade de quem solicita dinheiro ou outros pagamentos, sobretudo quando os contactos são inesperados ou são acompanhados de pedidos urgentes.

As autoridades recomendam que, perante uma chamada ou mensagem de alguém que se apresenta como familiar ou conhecido e solicita dinheiro, a identidade da pessoa seja confirmada por outros meios antes de qualquer transferência ou pagamento.

"Em caso de suspeita de burla, os factos devem ser comunicados às autoridades", aconselhou a GNR, citada pela agência Lusa.

A investigação ao homem detido continua, podendo vir a resultar na identificação de mais crimes alegadamente praticados pelo suspeito.