GNR constitui quatro arguidos por furto de metais em empresa de Estarreja. Prejuízo ascende a centenas de milhares de euros

Três homens e uma mulher foram constituídos arguidos por alegadamente furtarem metais não preciosos de uma empresa onde trabalhavam, em Estarreja. A investigação da GNR estima um prejuízo de largas centenas de milhares de euros e levou à apreensão de duas toneladas de metais e uma arma proibida

A Guarda Nacional Republicana (GNR) constituiu arguidos três homens e uma mulher, com idades entre os 42 e os 59 anos, por suspeitas da prática do crime de furto qualificado de metais não preciosos numa empresa localizada em Estarreja, no distrito de Aveiro. Um dos suspeitos foi ainda detido por posse de arma proibida.

A operação foi realizada na passada quinta-feira pelo Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Ovar, no âmbito de uma investigação que decorria há cerca de seis meses e incidia sobre furtos de metais não preciosos.

Segundo a GNR, os quatro suspeitos trabalhavam na empresa lesada e terão desviado materiais no valor de largas centenas de milhares de euros, disse fonte da força de segurança à agência Lusa.

GNR apreendeu duas toneladas de metais

No decorrer da operação, os militares realizaram quatro buscas domiciliárias e oito buscas não domiciliárias, das quais três em veículos e cinco em instalações da empresa.

As diligências culminaram na apreensão de:

Duas toneladas de metais não preciosos, entre ferro, latão e cobre;

133 paletes de madeira;

Quatro telemóveis;

Um computador;

Uma arma de fogo de calibre 6,35 milímetros;

35 munições, incluindo 10 munições de calibre 6,35 milímetros e 25 cartuchos de calibre 12;

3.105 euros em numerário.

De acordo com a GNR, um dos arguidos foi detido por se encontrar na posse da arma de fogo proibida.

A investigação prossegue sob a direção das autoridades judiciais competentes, com o objetivo de apurar a totalidade dos factos e o eventual envolvimento dos suspeitos noutros furtos de materiais.