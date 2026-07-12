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GNR apreende mais de três toneladas de cocaína em operação no Algarve

As autoridades apreenderam 91 fardos de cocaína, com um peso estimado de 3.130 quilos, numa operação que contou com o reforço de militares do Comando Territorial de Faro. Foram ainda apreendidos uma viatura e dois inibidores de sinal.
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GNR apreende mais de três toneladas de cocaína em operação no Algarve

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As autoridades apreenderam 91 fardos de cocaína, num total estimado de 3.130 quilos, no âmbito de uma operação de combate ao tráfico de droga realizada no Algarve.

Além da elevada quantidade de estupefaciente, foram igualmente apreendidos uma viatura e dois inibidores de sinal, equipamentos habitualmente utilizados para dificultar a localização ou o rastreamento por parte das autoridades.

A operação contou com o reforço de militares do Comando Territorial de Faro, que apoiaram as diligências desenvolvidas no terreno.

A investigação prossegue para apurar a origem da droga, o destino da carga e a eventual existência de uma rede criminosa associada ao transporte e distribuição do estupefaciente.

A apreensão de mais de três toneladas de cocaína representa um duro golpe nas redes de tráfico internacional de droga que utilizam Portugal como ponto de entrada ou de trânsito para o mercado europeu.

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