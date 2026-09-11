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GNR apreende 7.275 litros de gasolina e lancha de alta velocidade no Algarve

A GNR apreendeu 7.275 litros de gasolina, uma embarcação semirrígida de alta velocidade e diverso material presumivelmente ligado ao tráfico de droga, numa operação de vigilância costeira junto às praias do Almargem e da Gaivota, em Quarteira
Redação
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GNR apreende 7.275 litros de gasolina e lancha de alta velocidade no Algarve

Passou meses à procura de emprego. Logo no primeiro dia, decidiu que não ia ficar e explicou porquê num vídeo que se tornou viral

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A GNR apreendeu esta sexta-feira 7.275 litros de gasolina, uma embarcação semirrígida de alta velocidade e diverso material presumivelmente relacionado com o tráfico de droga, numa operação de vigilância e controlo costeiro junto a Quarteira.

A operação decorreu nas imediações das praias do Almargem e da Gaivota, depois de terem sido detetados movimentos suspeitos na zona e uma embarcação de alta velocidade através do Sistema Integrado de Vigilância, Comando e Controlo (SIVICC).

A Unidade de Controlo Costeiro e de Fronteiras (UCCF), através do Destacamento de Controlo Costeiro de Olhão, mobilizou meios terrestres, marítimos e aéreos para acompanhar os movimentos e prevenir a eventual prática de ilícitos criminais.

291 jerricãs com gasolina

Durante a operação, os militares confirmaram “movimentos suspeitos junto às duas praias” e realizaram ações de vigilância e buscas no terreno.

As diligências permitiram localizar e apreender material que a GNR considera “presumivelmente relacionado com atividades de tráfico de droga”.

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Entre o material apreendido encontram-se 291 jerricãs com aproximadamente 7.275 litros de gasolina, uma embarcação semirrígida, uma câmara de videovigilância (CCTV) e diverso material mecânico.

A utilização de grandes quantidades de combustível e de embarcações de alta velocidade é alvo de particular atenção das autoridades no âmbito do combate ao narcotráfico por via marítima.

Mais de 25 mil litros de combustível apreendidos este ano

A GNR recorda que mantém uma vigilância permanente da costa portuguesa, reforçando o dispositivo operacional com o objetivo de prevenir e combater a criminalidade transfronteiriça, nomeadamente o tráfico de droga e outras atividades ilícitas associadas à utilização da via marítima.

A operação em Quarteira ocorre num contexto de sucessivas apreensões de combustível no Algarve relacionadas, alegadamente, com o apoio logístico ao narcotráfico marítimo.

Desde o início do ano, operações realizadas pela GNR, Polícia Marítima e Polícia Judiciária na região algarvia resultaram na apreensão de cerca de 1.500 jerricãs e mais de 25 mil litros de combustível.

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As autoridades mantêm assim o reforço da vigilância da costa algarvia, sobretudo em zonas consideradas relevantes para a circulação e apoio logístico de embarcações utilizadas em atividades ilícitas.

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