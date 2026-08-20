GNR apreende 6.750 litros de gasolina suspeitos de apoiar tráfico de droga em Aljezur

A GNR apreendeu 6.750 litros de gasolina, quatro viaturas e um telemóvel em Aljezur. O material é suspeito de apoiar o tráfico internacional de droga através de embarcações de alta velocidade. Um homem de 58 anos foi constituído arguido

A Unidade de Controlo Costeiro e de Fronteiras (UCCF) da GNR apreendeu cerca de 6.750 litros de gasolina, quatro viaturas e um telemóvel em Aljezur, no distrito de Faro, por suspeitar que o material seria utilizado no apoio ao tráfico internacional de droga.

A operação foi realizada pelo Destacamento de Controlo Costeiro de Sines, depois de os militares terem detetado movimentos suspeitos na zona da Carrapateira, no concelho de Aljezur.

Um homem, de 58 anos, foi constituído arguido e ficou sujeito à medida de coação de Termo de Identidade e Residência.

Embarcação de alta velocidade levantou suspeitas

A ação começou durante uma operação de vigilância e controlo da costa portuguesa, quando os militares detetaram movimentações suspeitas de uma embarcação de alta velocidade.

A GNR mobilizou meios terrestres e aéreos para acompanhar os movimentos da embarcação e prevenir eventuais ilícitos.

Durante a operação, foram identificados novos movimentos suspeitos no Porto de Abrigo dos Fornos, levando as autoridades a reforçar a vigilância naquela zona.

As diligências acabaram por resultar na apreensão de material que, segundo a GNR, seria presumivelmente destinado a facilitar o tráfico internacional de estupefacientes.

No total, foram apreendidos:

270 jerricãs com cerca de 6.750 litros de gasolina;

quatro viaturas, três ligeiras de mercadorias e uma ligeira de passageiros;

um telemóvel.

Gasolina poderá abastecer lanchas usadas no tráfico

A apreensão enquadra-se num padrão que as autoridades têm vindo a identificar nos últimos meses ao longo da costa portuguesa, particularmente no Algarve, Costa Vicentina e litoral alentejano.

Segundo a GNR, têm sido frequentes as apreensões de droga e de grandes quantidades de combustível em zonas próximas da costa ou associadas a embarcações de alta velocidade.

As autoridades suspeitam que estas embarcações sejam utilizadas por redes de tráfico para transportar droga a partir de embarcações de maior dimensão que operam em alto mar.

O produto será depois levado para pontos da costa portuguesa e encaminhado por via terrestre para outros destinos europeus.

A GNR sublinha que tem mantido uma vigilância permanente da costa portuguesa, reforçando o dispositivo operacional para prevenir e combater o tráfico de droga por via marítima.