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GNR apreende 400 quilos de cocaína em Setúbal. Um homem foi detido

Avistados pelo menos oitos suspeitos, mas só um foi detido, os restantes conseguiram fugir a pé.
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GNR apreende 400 quilos de cocaína em Setúbal. Um homem foi detido

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A Unidade de Controlo Costeiro e de Fronteiras (UCCF) da GNR apreendeu hoje em Setúbal cerca de 400 quilos de cocaína e deteve um homem suspeito de envolvimento numa alegada operação de desembarque de droga, informou aquela polícia.

Em comunicado, a GNR adianta que a operação de desembarque foi detetada hoje de madrugada quando os militares da Guarda se aperceberam de movimentações suspeitas no Parque Natural da Arrábida (PNA), durante uma ação de patrulhamento orientada para o controlo costeiro.

“Percebendo-se que se poderia tratar de um desembarque de mercadoria ilícita trazida por via marítima, iniciou-se uma operação para intercetar os suspeitos e evitar que a mercadoria fosse distribuída ou recuperada pelos suspeitos”, lê-se no comunicado.

Em declarações à Lusa, o capitão Renca, da UCCF, precisou que a operação desembarque se realizou numa zona “entre a praia de Albarquel e o Parque de Merendas da Comenda”.

“Foram detetados pelo menos oito suspeitos, mas só um deles acabou detido, dado que os restantes se colocaram em fuga apeada”, acrescentou.

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Segundo a GNR, foram mobilizados para o local meios terrestres e aéreos, que conseguiram vigiar o desembarque do produto estupefaciente.

Na operação, que contou com o reforço de meios da Unidade Nacional de Trânsito, Comando Territorial de Setúbal e com o apoio da Polícia Marítima, resultou a detenção de um dos suspeitos e a apreensão de dez fardos de cocaína, com um peso aproximado de 400 quilos.

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