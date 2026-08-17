GNR aposentado dispara contra grupo no Miradouro da Graça após alegadas ameaças

Além do que usou para intimidar o grupo, o ex-GNR tinha ainda um bastão extensível.

Um militar da GNR já reformado efetuou vários disparos contra um grupo junto ao Miradouro da Graça, em Lisboa, na madrugada deste domingo.

Tudo aconteceu por volta das 02h35 desta madrugada. Segundo o Correio da Manhã , o grupo ameaçou-o enquanto este tomava conta de tendas instaladas naquela zona. Neste contexto, o antigo GNR pegou numa arma de fogo que tinha na sua posse para os intimidae.

Os disparos não atingiram ninguém, mas o homem foi detido e a arma apreendida pela PSP. Além do que usou para intimidar o grupo, o ex-GNR tinha ainda um bastão extensível.