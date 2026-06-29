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Gémeas portuguesas desaparecidas no Dubai há vários dias: família só soube da viagem para fora do país pelas redes sociais

As duas jovens estão sem dar notícias desde quarta-feira. O pai garante que as filhas não tinham dinheiro para fazer a viagem e a família só percebeu que estavam no Dubai através das redes sociais.
Redação
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Gémeas portuguesas desaparecidas no Dubai há vários dias: família só soube da viagem para fora do país pelas redes sociais
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Não é preguiça: psicólogos explicam a verdadeira razão por trás de uma casa desarrumada

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Duas irmãs gémeas portuguesas estão desaparecidas no Dubai desde quarta-feira, numa situação que deixou a família sem respostas. Os familiares garantem que desconheciam a viagem das jovens e afirmam não perceber como conseguiram deslocar-se até aos Emirados Árabes Unidos.

Segundo avançou o Correio da Manhã, as irmãs tinham dito à família que iriam apenas passar alguns dias ao Porto com amigos. O pai das jovens terá estranhado a situação quando procurou os passaportes em casa e verificou que os documentos não se encontravam no local habitual.

Família descobriu viagem através das redes sociais

Foi através das redes sociais que os familiares perceberam que as duas jovens estavam, afinal, no Dubai. Desde então, as gémeas mantêm os telemóveis desligados, sem qualquer contacto com a família.

Ao Correio da Manhã, familiares afirmaram que as jovens não tinham dinheiro para realizar uma viagem daquele tipo e disseram desconhecer o seu paradeiro.

A falta de informação tem aumentado a preocupação dos familiares, que procuram agora perceber em que circunstâncias ocorreu a deslocação e onde se encontram as duas irmãs.

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Autoridades portuguesas investigam desaparecimento

O caso já foi comunicado às autoridades portuguesas. A Polícia Judiciária e a PSP estão a realizar diligências para tentar localizar as jovens e esclarecer as circunstâncias do desaparecimento.

Nas redes sociais multiplicam-se as partilhas de pedidos de ajuda, numa tentativa de recolher informações que possam ajudar a encontrar as gémeas.

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