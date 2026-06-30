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Gémeas portuguesas desaparecidas encontram-se em prisão preventiva por tráfico de droga

As jovens foram intercetadas na alfândega do aeroporto de Genebra, na Suiça, na posse de vários quilos de canábis.
Redação
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Gémeas portuguesas desaparecidas encontram-se em prisão preventiva por tráfico de droga

Foi à Índia e achou que tinha sido uma viagem "incrível". Anos depois descobriram-lhe 38 parasitas no cérebro

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Dias de angústia e incerteza terminaram da forma mais inesperada para uma família portuguesa. As irmãs gémeas, Leila e Laila Lourenço, de 22 anos, dadas como desaparecidas depois de terem deixado de contactar os familiares, encontram-se detidas na Suíça por suspeitas de envolvimento num caso de tráfico de droga.

O Correio da Manhã avança que as jovens foram intercetadas na passada quarta-feira na alfândega do aeroporto de Genebra, na posse de vários quilos de canábis, tendo ficado em prisão preventiva por alegado envolvimento numa rede internacional de tráfico de droga.

Antes da viagem, as duas irmãs terão informado a família de que iriam passar alguns dias no Porto com amigos. No entanto, acabaram por deixar o país sem revelar o verdadeiro destino. De acordo com a mesma fonte, viajaram a partir de Banguecoque, na Tailândia, e terão sido detidas à chegada à Suíça. Segundo o CM, a deslocação ao país asiático ocorreu a mando da alegada rede criminosa.

Até ao momento, não foram divulgadas informações sobre a versão apresentada pelas duas portuguesas nem sobre eventuais declarações prestadas às autoridades suíças.

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O caso continua sob investigação.

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