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Gelado vendido no Lidl é retirado do mercado por risco de reação alérgica

Os artigos serão recolhidos das lojas brevemente, de acordo com o comunicado emitido esta terça-feira.
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Gelado vendido no Lidl é retirado do mercado por risco de reação alérgica
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Há um gelado vendido nestes supermercados que está a ser retirado do mercado devido à possibilidade da presença de caju que, não estando corretamente indicado, pode levar a reações alérgicas graves. Trata-se do “Gelado ao Estilo Dubai, com sabor a Pistácio e Chocolate - 500 ml”. O alerta dirige-se exclusivamente a este produto, com as datas de validade de  04/12/2027 e 05/12/2027.

Gelado Lidl alerta

"Devido à possibilidade de uma reação alérgica decorrente do seu consumo, os consumidores com alergia a caju devem respeitar rigorosamente esta indicação e não consumir, em circunstância alguma, o produto afetado. Para os consumidores que não têm alergia a caju, o produto está apto para consumo", pode ler-se no comunicado emitido pela cadeia de supermercados.

Os artigos serão recolhidos das lojas brevemente, de acordo com o comunicado emitido esta terça-feira.

Caso tenha adquirido este produto num supermercado Lidl, pode proceder à sua devolução em qualquer loja, com reembolso assegurado “mesmo sem a apresentação do talão de compra”.

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O Lidl Portugal apela ainda que partilhe esta informação se souber de alguém que possa ser afetado pelo produto em causa, e lamenta o incómodo causado a todos os clientes.

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Reações alérgicas

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