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Garrafas e latas sem símbolo 'Volta' deixam de poder ser vendidas a partir de dia 10 de agosto

Termina o período de transição do sistema nacional de depósito e reembolso de embalagens. A partir da próxima segunda-feira, todas as bebidas de utilização única terão obrigatoriamente de integrar o sistema 'Volta'.
Redação
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Garrafas e latas sem símbolo 'Volta' deixam de poder ser vendidas a partir de dia 10 de agosto

Morreu António Vieira Rodrigues, fundador da Construtora do Lena e um dos maiores empresários de Leiria

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A partir de 10 de agosto, deixa de ser permitida a comercialização, em Portugal, de garrafas de plástico e latas de bebidas de utilização única que não apresentem o símbolo 'Volta', marcando o fim do período de adaptação previsto para a implementação do novo sistema nacional de depósito e reembolso de embalagens.

O sistema entrou em funcionamento a 10 de abril, altura em que começou um período transitório de quatro meses destinado a permitir que produtores, distribuidores e retalhistas escoassem os stocks de embalagens colocadas no mercado antes da entrada em vigor da nova legislação. Com o fim desse prazo, apenas poderão ser vendidas embalagens abrangidas pelo sistema 'Volta'.

Como funciona o sistema?

Sempre que compra uma bebida em garrafa de plástico ou lata até três litros abrangida pelo sistema, o consumidor paga um depósito adicional de 10 cêntimos por embalagem.

Esse valor é devolvido quando a embalagem é entregue num dos pontos de recolha autorizados, desde que esteja vazia, não danificada e com o código de barras legível. O reembolso pode ser feito em dinheiro, através de vale de compras, crédito em cartão de fidelização ou convertido em donativo para instituições de solidariedade.

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Comerciantes deixam de poder vender embalagens antigas

Com o fim do período de transição, supermercados, minimercados, restaurantes, cafés e restantes estabelecimentos deixam de poder comercializar bebidas em embalagens que não integrem o sistema 'Volta'.

Na prática, qualquer embalagem sem o respetivo símbolo deverá ser retirada do mercado, não podendo continuar a ser vendida aos consumidores.

Mais de 10 milhões de embalagens já foram devolvidas

Nos primeiros meses de funcionamento, o sistema permitiu a recolha de mais de 10 milhões de embalagens, através de milhares de pontos de recolha distribuídos por Portugal Continental, Açores e Madeira.

A meta definida pela Agência Portuguesa do Ambiente passa por atingir uma taxa de recolha de 90% até 2029, em linha com os objetivos ambientais estabelecidos pela União Europeia.

Medida integra estratégia para aumentar a reciclagem

O sistema 'Volta' integra a estratégia nacional para reforçar a economia circular e aumentar a reciclagem de embalagens de bebidas.

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Segundo o Governo, o objetivo passa por reduzir o abandono destes resíduos no ambiente, aumentar a taxa de reutilização dos materiais e garantir que plástico, alumínio e metal regressam ao circuito produtivo sob a forma de novas embalagens.

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Sistema Volta
Depósito e reembolso
Garrafas de Plástico
Latas de Bebidas
Pontos de Recolha

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