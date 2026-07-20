Furto de 140 mil euros em ouro e prata em escritório no centro de Lisboa

A Polícia de Segurança Pública está a investigar um furto de metais preciosos avaliado em cerca de 140 mil euros, ocorrido esta segunda-feira num escritório na Rua Arco Marquês do Alegrete, em Lisboa. Os suspeitos terão arrombado as instalações e levado barras de ouro, barras de prata e moedas de ouro.

A Polícia de Segurança Pública (PSP) está a investigar um furto de metais preciosos ocorrido esta segunda-feira num escritório situado na Rua Arco Marquês do Alegrete, em Lisboa.

O crime terá ocorrido cerca das 09h00, quando os suspeitos terão arrombado as instalações de uma empresa e conseguido entrar no interior do escritório.

De acordo com as CNN Portugal, os autores do furto levaram barras de ouro, barras de prata e moedas de ouro, num valor total estimado de cerca de 140 mil euros.

A empresa terá sofrido um prejuízo significativo com o furto dos metais preciosos.

PSP procura identificar autores do furto

O caso está agora sob investigação das autoridades competentes, que procuram identificar os responsáveis pelo crime e recuperar os bens subtraídos.

A investigação deverá também procurar esclarecer as circunstâncias do arrombamento e determinar de que forma os suspeitos conseguiram aceder às instalações da empresa.

Segundo informações divulgadas pela CNN Portugal , a empresa lesada será a New Greenfil, que desenvolve atividade no setor dos metais preciosos.

Até ao momento, não foram divulgadas informações sobre suspeitos identificados ou detidos no âmbito da investigação.