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Fugiu à PSP durante seis quilómetros, tentou atropelar agente e acabou detido após despiste. Dois ocupantes do veículo ficaram feridos

Após análise de alcoolemia, o condutor acusou uma taxa crime de alcoolemia de 1,54 g/l.
Redação
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Fugiu à PSP durante seis quilómetros, tentou atropelar agente e acabou detido após despiste. Dois ocupantes do veículo ficaram feridos
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Um homem de 26 anos foi detido pela PSP na manhã deste sábado após uma fuga de cerca de seis quilómetros. 

Tudo aconteceu perto das 08h00 deste sábado. O detido seguia num veículo de aluguer com outras quatro pessoas, duas delas estrangeiras, com idades compreendidas entre os 21 e 46 anos.

O suspeito terá desrespeitado uma ordem de paragem dada pela PSP na Avenida de Ceuta, e prosseguiu com o carro até à zona de Telheiras, onde se despistou. Do incidente resultaram dois feridos ligeiros, transportados para o Hospital de Santa Maria.

Após análise de alcoolemia, o condutor acusou uma taxa crime de alcoolemia de 1,54 g/l.

Além do desrespeito à ordem das autoridades, o detido tentou atropelar um dos agentes da Divisão de Trânsito. Está indiciado por seis crimes: Resistência e coação sobre funcionário, condução perigosa de veículo a motor, condução sem habilitação legal, condução de veículo em estado de embriaguez, dano de património público) e ofensa à integridade física por negligência para com os ocupantes do veículo.

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