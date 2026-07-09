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Fuga de gases tóxicos em armazém no Bombarral obriga à retirada de 151 trabalhadores. Doze foram hospitalizados

Uma fuga de gases tóxicos num armazém de frutas, no Bombarral, levou esta quarta-feira à retirada de 151 trabalhadores. Doze pessoas foram transportadas para o hospital e outras 79 receberam assistência no local, segundo a Proteção Civil
Redação
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Fuga de gases tóxicos em armazém no Bombarral obriga à retirada de 151 trabalhadores. Doze foram hospitalizados

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Uma fuga de gases tóxicos obrigou, na manhã desta quarta-feira, à evacuação de um armazém de frutas com 151 trabalhadores localizado no concelho do Bombarral, distrito de Leiria.

De acordo com fonte do Sub-Comando de Emergência e Proteção Civil do Oeste, o alerta foi dado pelas 09h00, após a libertação de ácido sulfúrico e hipoclorito de sódio no interior das instalações.

Doze trabalhadores transportados para o hospital

Dos 151 trabalhadores retirados do edifício, 12 foram encaminhados para o serviço de urgência do Hospital das Caldas da Rainha, da Unidade Local de Saúde do Oeste.

Outras 79 pessoas receberam assistência médica no local por inalação de gases, enquanto os restantes 60 trabalhadores permaneceram no exterior das instalações, sem necessidade de tratamento hospitalar.

Segundo a Proteção Civil, a libertação dos gases terá sido provocada por uma avaria no sistema de pesagem do armazém.

Operação mobilizou bombeiros, GNR e VMER

Para o local foram mobilizados meios dos Bombeiros do Bombarral, Torres Vedras, Cadaval e Caldas da Rainha, bem como elementos da Cruz Vermelha Portuguesa, da GNR e a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) de Caldas da Rainha.

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No total, a operação envolveu 31 operacionais apoiados por 14 veículos.

As autoridades acompanharam a situação e procederam à avaliação das condições de segurança no armazém, não tendo sido divulgadas, para já, informações sobre riscos adicionais para a população envolvente.

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