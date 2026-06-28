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Francês morre após ser retirado da água na praia de São Rafael em Albufeira

Homem entrou em dificuldades no mar e foi retirado pelos nadadores-salvadores, que ainda realizaram manobras de reanimação. Óbito foi declarado no local.
Redação
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Francês morre após ser retirado da água na praia de São Rafael em Albufeira
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Um homem de 66 anos, de nacionalidade francesa, morreu este sábado depois de ter entrado em dificuldades no mar na praia de São Rafael, no concelho de Albufeira.

O alerta foi dado pelas 14h59 através do número de emergência 112, desencadeando uma operação de socorro que envolveu várias entidades.

Foram mobilizados elementos do Comando Local da Polícia Marítima de Portimão, dos Bombeiros Voluntários de Albufeira e do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).

Nadadores-salvadores tentaram reanimar a vítima

O homem foi retirado da água pelos nadadores-salvadores que se encontravam de serviço na praia. De imediato, foram iniciadas manobras de reanimação, que prosseguiram até à chegada das equipas médicas.

Apesar dos esforços de socorro, o óbito acabou por ser declarado no local.

O corpo foi posteriormente transportado pelos Bombeiros Voluntários de Albufeira para o Gabinete Médico-Legal de Portimão, após contacto com o Ministério Público.

Polícia Marítima tomou conta da ocorrência

O Comando Local da Polícia Marítima de Portimão ficou responsável pelas diligências relacionadas com a ocorrência e irá apurar as circunstâncias em que aconteceu a morte.

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A praia de São Rafael, em Albufeira, é uma das zonas balneares mais procuradas do Algarve durante a época de verão, recebendo diariamente milhares de visitantes nacionais e estrangeiros.

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Dificuldades no Mar
Resgate Praia
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