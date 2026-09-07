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Foi passar férias a casa do tio, na Amadora. O que lhe aconteceu levou a PJ a agir em poucos dias

Uma menina de 13 anos, residente no Alentejo, terá sido violada pelo próprio tio durante uma estadia de férias na casa deste, na Amadora. O suspeito, um cidadão estrangeiro de 25 anos, foi detido pela Polícia Judiciária e ficou em prisão preventiva. A vítima encontra-se atualmente em segurança, junto da mãe.
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Foi passar férias a casa do tio, na Amadora. O que lhe aconteceu levou a PJ a agir em poucos dias

Ajudou a condenar o atirador de Carcavelos. Testemunho em tribunal fez com que a vingança lhe batesse à porta duas vezes

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Um cidadão estrangeiro de 25 anos foi detido pela Polícia Judiciária, no dia 1 de setembro, fortemente indiciado pela prática dos crimes de violação e coação, agravados, cometidos contra uma menor de 13 anos, sua sobrinha. A detenção, feita pela Diretoria de Lisboa e Vale do Tejo (DLVT), segundo um comunicado da PJ.

Vítima estava de férias em casa do tio

Os factos ocorreram na madrugada do dia 1 de setembro, na residência do suspeito, na Amadora, onde a vítima se encontrava de férias, entregue aos cuidados do tio, segundo o mesmo comunicado. A menor foi violada com recurso a força física e coagida a guardar silêncio sobre o sucedido.

Apesar da coação, a criança acabou por revelar o crime a outros familiares, que denunciaram de imediato a situação às autoridades.

Resposta rápida da PJ e apoio à vítima

De acordo com a PJ, após a denúncia, uma equipa da Secção de Investigação de Crimes Sexuais da DLVT deslocou-se de imediato ao hospital, garantindo um acompanhamento especializado e multidisciplinar à criança. Em simultâneo, foram desencadeadas diligências investigatórias urgentes, que permitiram recolher elementos probatórios relevantes e localizar o suspeito.

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Suspeito em prisão preventiva

O detido foi presente a primeiro interrogatório judicial no Tribunal da Amadora, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva, informa ainda a polícia. A menor, residente no Alentejo, encontra-se atualmente em segurança, junto da mãe.

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Abusos sexuais de menores
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