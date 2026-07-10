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Foi às urgências com dores no peito e não chegou a ser observado. Homem morreu na sala de espera no hospital de Portalegre

O homem estava acompanhado pela esposa, quando o seu estado de saúde piorou.
Redação
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Foi às urgências com dores no peito e não chegou a ser observado. Homem morreu na sala de espera no hospital de Portalegre

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Um homem de 63 anos morreu na sala de espera do Hospital de Portalegre, esta quarta-feira, depois de se ter deslocado ao serviço de urgência devido a dores no peito. À chegada, foi submetido ao habitual processo de triagem e recebeu uma pulseira verde, correspondente a um caso considerado pouco urgente.

A informação é avançada pela SIC Notícias, que revela que o estado de saúde do paciente se agravou enquanto esperava pela chamada para observação médica.

Acompanhado pela esposa, caiu inanimado no chão do hospital. Apesar da intervenção dos médicos, o óbito foi declarado no local.

Caso está a ser investigado

O Ministério Público (MP) determinou uma autópsia médico-legal, que irá ser realizada esta sexta-feira, segundo a mesma fonte.

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