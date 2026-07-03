Fogo atinge armazém da PJ no interior do Estabelecimento Prisional de Tires

As causas do incêndio permanecem desconhecidas e não há vítimas a registar.

Um incêndio deflagrou esta sexta-feira num armazém utilizado pela Polícia Judiciária (PJ) no interior do Estabelecimento Prisional de Tires, mobilizando vários meios de emergência para o local, no total de 60 elementos dos bombeiros e da Polícia de Segurança Pública (PSP).

Segundo a CNN Portugal, o alerta foi dado de madrugada, cerca das 05h00. As chamas não atingiriram a infraestrutura, mas consumiram cerca de 10 viaturas apreendidas pela PJ.

As causas do incêndio permanecem desconhecidas e não há vítimas a registar.