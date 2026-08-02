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Fim da onda de calor. Chuva está de regresso e temperaturas descem em quase todo o país

Depois de vários dias de calor intenso, o estado do tempo muda no arranque da semana. A chuva regressa a algumas regiões e as temperaturas descem, embora o risco de incêndio continue elevado.
Redação
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Fim da onda de calor. Chuva está de regresso e temperaturas descem em quase todo o país
João Girão

20 curiosidades sobre Luís Represas

Segundo a previsão do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), a semana começa com precipitação fraca no litoral Norte e Centro, devido à passagem de uma frente fria por Portugal continental.

A alteração do estado do tempo será acompanhada por uma descida das temperaturas máximas, que deverão baixar entre dois e três graus na generalidade do território.

Apesar da mudança, a precipitação deverá ser pouco significativa e o céu apresentar-se muito nublado em várias regiões do país.

Calor perde intensidade, mas mantém-se no interior

A descida das temperaturas fará com que a maioria dos distritos deixe de ultrapassar os 30 graus.

De acordo com a previsão do IPMA, apenas Beja, com 33 graus, Castelo Branco, com 32, e Évora, com 31, deverão registar máximas superiores a essa marca.

As temperaturas mais baixas são esperadas na Guarda e em Viana do Castelo, onde os termómetros deverão atingir os 25 graus.

Risco de incêndio continua elevado

Apesar da chegada da chuva, o risco de incêndio rural deverá manter-se elevado em várias regiões do país.

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A precipitação prevista será fraca e insuficiente para alterar de forma significativa as condições de seca, pelo que o perigo de ignições e propagação de incêndios continuará elevado durante os próximos dias.

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