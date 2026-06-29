Filho simula o próprio rapto para extorquir dinheiro ao pai em Vila Franca de Xira. Dois homens ficam em prisão preventiva

Um homem simulou o próprio rapto para extorquir dinheiro ao pai, com a ajuda de um cúmplice, em Vila Franca de Xira. A PSP intercetou os suspeitos em flagrante quando tentavam levantar o dinheiro e ambos ficaram em prisão preventiva

Dois homens ficaram em prisão preventiva por suspeitas da prática, em coautoria, de pelo menos um crime de burla qualificada e violência doméstica contra o pai de um deles, após alegadamente terem simulado um rapto para extorquir dinheiro à vítima

Segundo o Comando Metropolitano de Lisboa da Polícia de Segurança Pública (PSP), a detenção em flagrante delito ocorreu na passada quarta-feira, cerca das 19h00, em Vila Franca de Xira.

Idoso recebeu ameaças de falso rapto

A investigação teve início depois de um idoso contactar a PSP para denunciar que estava a receber telefonemas de um desconhecido que afirmava ter raptado o seu filho e exigia o pagamento de dinheiro para garantir a sua libertação.

Face à gravidade das ameaças, a PSP prestou acompanhamento permanente à vítima enquanto decorria a negociação com os suspeitos e desenvolveu várias diligências de investigação.

Os agentes acabaram por localizar o alegado autor das chamadas na companhia do filho da vítima, quando ambos tentavam recolher o dinheiro exigido ao idoso.

Filho participou no esquema

Segundo a PSP, foi possível apurar que os dois suspeitos tinham montado um plano para criar um falso cenário de rapto e de perigo de vida, com o objetivo de convencer o pai de um deles a entregar uma quantia em dinheiro.

Quando foram intercetados pelas autoridades, os suspeitos já tinham conseguido concretizar o esquema, uma vez que a vítima tinha efetuado o pagamento exigido.

A quantia foi, no entanto, recuperada pela PSP.

De acordo com a investigação, o dinheiro destinava-se a ser utilizado pelo filho da vítima para liquidar uma dívida que tinha contraído.

Suspeitos têm antecedentes criminais

A PSP refere ainda que os dois detidos possuem um vasto historial de crimes contra a propriedade.

Após serem presentes ao Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) da Comarca de Lisboa Norte para primeiro interrogatório judicial, foi-lhes aplicada a medida de coação mais gravosa: prisão preventiva.

Em comunicado, citado pela agência Lusa, a PSP sublinha que esta intervenção permitiu proteger uma vítima particularmente vulnerável de uma situação de forte pressão e coação psicológica.