segunda-feira, 06 jul. 2026
Capa jornal SOL
Capa revista Versa
Jornal SOL
Temas
Capas Mundial 2026 Entrevistas Médio Oriente
Secções
Últimas Multimédia Opinião Política Sociedade Economia Internacional Cultura Vida&Lifestyle Desporto Full Power Tecnologia Branded Content
Subscrição
Siga-nos

Filho simula o próprio rapto para extorquir dinheiro ao pai em Vila Franca de Xira. Dois homens ficam em prisão preventiva

Um homem simulou o próprio rapto para extorquir dinheiro ao pai, com a ajuda de um cúmplice, em Vila Franca de Xira. A PSP intercetou os suspeitos em flagrante quando tentavam levantar o dinheiro e ambos ficaram em prisão preventiva
Redação
às
Adicione o SOL como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Filho simula o próprio rapto para extorquir dinheiro ao pai em Vila Franca de Xira. Dois homens ficam em prisão preventiva

Criança de cinco anos morre afogada numa piscina particular em Benavente

Relacionados

Resgatadas duas vítimas exploradas durante décadas em esquema de tráfico humano. Foram detidos cinco suspeitos

A operação, denominada "Mãos Livres", juntou a Polícia Judiciária e a Guardia Civil espanhola.
Resgatadas duas vítimas exploradas durante décadas em esquema de tráfico humano. Foram detidos cinco suspeitos

Operação tática da PSP resgata mulher num apartamento no Porto

Uma mulher foi resgatada esta segunda-feira pela PSP durante uma operação tática num apartamento no Porto, no âmbito de uma investigação por alegada violência doméstica. O suspeito foi detido e a vítima retirada em segurança
Operação tática da PSP resgata mulher num apartamento no Porto

PJ detém dois suspeitos de sequestro, roubo e extorsão na Covilhã

Segundo esta força de investigação criminal, as detenções aconteceram sexta-feira, após a realização de várias ações de vigilância.
PJ detém dois suspeitos de sequestro, roubo e extorsão na Covilhã

Dois homens ficaram em prisão preventiva por suspeitas da prática, em coautoria, de pelo menos um crime de burla qualificada e violência doméstica contra o pai de um deles, após alegadamente terem simulado um rapto para extorquir dinheiro à vítima

Segundo o Comando Metropolitano de Lisboa da Polícia de Segurança Pública (PSP), a detenção em flagrante delito ocorreu na passada quarta-feira, cerca das 19h00, em Vila Franca de Xira.

Idoso recebeu ameaças de falso rapto

A investigação teve início depois de um idoso contactar a PSP para denunciar que estava a receber telefonemas de um desconhecido que afirmava ter raptado o seu filho e exigia o pagamento de dinheiro para garantir a sua libertação.

Face à gravidade das ameaças, a PSP prestou acompanhamento permanente à vítima enquanto decorria a negociação com os suspeitos e desenvolveu várias diligências de investigação.

Os agentes acabaram por localizar o alegado autor das chamadas na companhia do filho da vítima, quando ambos tentavam recolher o dinheiro exigido ao idoso.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Filho participou no esquema

Segundo a PSP, foi possível apurar que os dois suspeitos tinham montado um plano para criar um falso cenário de rapto e de perigo de vida, com o objetivo de convencer o pai de um deles a entregar uma quantia em dinheiro.

Quando foram intercetados pelas autoridades, os suspeitos já tinham conseguido concretizar o esquema, uma vez que a vítima tinha efetuado o pagamento exigido.

A quantia foi, no entanto, recuperada pela PSP.

De acordo com a investigação, o dinheiro destinava-se a ser utilizado pelo filho da vítima para liquidar uma dívida que tinha contraído.

Suspeitos têm antecedentes criminais

A PSP refere ainda que os dois detidos possuem um vasto historial de crimes contra a propriedade.

Após serem presentes ao Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) da Comarca de Lisboa Norte para primeiro interrogatório judicial, foi-lhes aplicada a medida de coação mais gravosa: prisão preventiva.

Em comunicado, citado pela agência Lusa, a PSP sublinha que esta intervenção permitiu proteger uma vítima particularmente vulnerável de uma situação de forte pressão e coação psicológica.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

"Com esta detenção a PSP não tem dúvidas de que conseguiu dar resposta a um cenário que expunha uma vítima vulnerável a uma situação de pressão e coação psicológica que poderia ter causado um alarmismo mais gravoso caso não tivesse sido debelado", refere a autoridade.

Temas

PSP
Vila Franca de Xira
Detenção
Extorsão
Rapto

Leia também

Recebeu uma SMS em nome do SNS 24 a exigir um pagamento? Ministério da Saúde deixa novo alerta

As mensagens alegam falsas dívidas ao Estado e pedem um pagamento urgente em 48 horas. O Ministério da Saúde garante que se trata de uma fraude e explica o que deve fazer se receber este tipo de SMS
Recebeu uma SMS em nome do SNS 24 a exigir um pagamento? Ministério da Saúde deixa novo alerta

Taxa turística na Nazaré entra em vigor a 1 de setembro. Saiba quem fica isento

A Câmara da Nazaré vai começar a cobrar uma taxa turística de um euro por noite a partir de 1 de setembro. A medida aplica-se à generalidade dos alojamentos turísticos e surge para ajudar a suportar os custos do impacto do turismo nas infraestruturas e serviços municipais
Taxa turística na Nazaré entra em vigor a 1 de setembro. Saiba quem fica isento

Pais fazem apelo urgente: faltam três crianças para manter aberto jardim de infância em Vilar de Mouros

As matrículas têm de ser feitas até 15 de julho para garantir a abertura de uma turma. Se o número mínimo não for alcançado, o jardim de infância poderá encerrar e a escola básica da freguesia também.
Pais fazem apelo urgente: faltam três crianças para manter aberto jardim de infância em Vilar de Mouros

Mais vistos

Destaques