Filha tentou salvar a mãe de alegada violação. Homem de 32 anos acabou detido pela PJ

O suspeito e a vítima conheceram-se através de um amigo em comum. Dias antes dos factos, o homem pediu à mulher para pernoitar na sua residência durante três noites, alegando necessitar de tratar da regularização de documentação para uma viagem ao país de origem.

A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem, de 32 anos, suspeito da prática do crime de violação sobre uma mulher, de 49 anos, ambos cidadãos estrangeiros. A detenção foi efetuada na sequência de uma investigação relacionada com factos ocorridos no final de março de 2025.

Em comunicado a PJ revela que o suspeito e a vítima conheceram-se através de um amigo em comum.

Dias antes dos factos, o homem pediu à mulher para pernoitar na sua residência durante três noites, alegando necessitar de tratar da regularização de documentação para uma viagem ao país de origem. A vítima acedeu ao pedido e acolheu-o em casa.

Crime terá ocorrido durante a madrugada

De acordo com a investigação, foi na madrugada de 30 de março de 2025 que o suspeito terá recorrido à força física para consumar a violação.

Perante a resistência da vítima e os pedidos de auxílio, a filha da mulher, de 21 anos, acorreu ao local para a ajudar. Segundo a PJ, a jovem acabou por ser agredida pelo suspeito, que abandonou a residência e colocou-se em fuga.

Suspeito localizado na Guarda

As autoridades desenvolveram um conjunto de diligências de investigação para identificar e localizar o suspeito.

O homem acabou por ser encontrado no distrito da Guarda, onde foi detido em cumprimento de mandados de detenção fora de flagrante delito.

O detido será presente ao Tribunal de Instrução Criminal de Sintra para primeiro interrogatório judicial, durante o qual serão aplicadas as medidas de coação adequadas.