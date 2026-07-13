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Ficam em prisão preventiva os dez elementos da claque "No Name Boys" devido a confrontos antes do Sporting-Benfica em futsal

Os factos remontam ao dia 19 de fevereiro, quando centenas de adeptos dos dois clubes se envolveram em confrontos nas imediações do Estádio José Alvalade, antes do dérbi de futsal disputado no Pavilhão João Rocha.
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Ficam em prisão preventiva os dez elementos da claque "No Name Boys" devido a confrontos antes do Sporting-Benfica em futsal

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Os dez alegados elementos da claque No Name Boys detidos na passada quinta-feira pela Polícia de Segurança Pública (PSP) ficaram sujeitos à medida de coação mais gravosa, prisão preventiva. Contudo, segundo a CNN Portugal, existe a possibilidade de passagem para prisão domiciliária.

Os suspeitos são investigados por alegado envolvimento nas agressões ocorridas antes do dérbi de futsal entre Sporting e Benfica, disputado a 19 de fevereiro, junto ao Estádio José Alvalade, em Lisboa. Em causa estão crimes violentos, como homicídios na forma tentada.

Na altura, a intervenção policial levou à detenção de 124 pessoas, tendo a PSP apreendido também artigos pirotécnicos, armas brancas e outros objetos utilizados nos desacatos. As autoridades abriram então uma investigação para identificar os principais responsáveis pelos episódios de violência.

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