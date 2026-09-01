Fica em prisão preventiva jovem que matou o padrasto à facada na Maia

O jovem de 20 anos foi presente a primeiro interrogatório judicial no Tribunal de Matosinhos. É suspeito de ter atingido mortalmente o padrasto, de 50 anos, durante uma discussão em casa, em Vermoim.

O caso que chocou uma família na Maia teve esta segunda-feira um novo desenvolvimento. O jovem de 20 anos suspeito da morte do padrasto, de 50, vai aguardar o desenrolar do processo em prisão preventiva.

A medida de coação foi determinada por um juiz de instrução criminal do Tribunal de Matosinhos, depois de o detido ter sido presente a primeiro interrogatório judicial. A informação foi confirmada à Lusa por uma fonte judicial.

O crime aconteceu na madrugada de domingo, na habitação onde o jovem e a vítima viviam, na freguesia de Vermoim, no concelho da Maia. Segundo os elementos recolhidos pela Polícia Judiciária (PJ), terão entrado em confronto no interior da habitação.

O jovem terá, então, pegado numa arma branca e desferido golpes no tórax e na região abdominal do homem. A investigação considera, nesta fase, que os golpes terão sido desferidos alegadamente para se defender a si próprio e à mãe.

Jovem terá relatado agressões anteriores

Uma fonte judicial disse à Lusa que o jovem terá relatado ser vítima de agressões por parte do padrasto.

Esta versão será agora analisada no âmbito da investigação. A alegada existência de episódios anteriores de violência poderá ser relevante para esclarecer o contexto em que ocorreu o confronto e determinar as circunstâncias do homicídio.