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Fica em prisão preventiva homem que agrediu brutalmente agente da PSP e outros funcionários no Aeroporto de Lisboa

O suspeito, um cidadão irlandês de 27 anos, foi detido segunda-feira.
Redação
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O homem suspeito de agredir um funcionário e vários agentes da PSP no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, ficou em prisão preventiva, na sequência do primeiro interrogatório judicial.

O suspeito, um cidadão irlandês de 27 anos, foi detido segunda-feira, depois de um episódio de extrema violência que mobilizou elementos da Polícia de Segurança Pública (PSP).

Um dos agentes terá ficado gravemente ferido, tendo necessitado de assistência hospitalar.

Ministério condenou as agressões

Na sequência do incidente, o ministro da Administração Interna, Luís Neves, condenou publicamente as agressões e manifestou solidariedade para com os agentes envolvidos.

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Agressão
PSP
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