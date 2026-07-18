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Festas de Mártir de São Sebastião, em Matosinhos, alvo de evacuação após fuga de amoníaco

O incidente mobilizou cerca de 53 operacionais, apoiados por 22 veículos.
Redação
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Festas de Mártir de São Sebastião, em Matosinhos, alvo de evacuação após fuga de amoníaco

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Uma fuga de amoníaco registada na noite desta sexta-feira, na fábrica de gelo nas instalações da Docapesca, em Matosinhos, obrigou à evacuação do recinto onde decorria uma festa popular que reunia cerca de mil pessoas.

O alerta foi dado perto das 23h00, quando foi detetada uma fuga num depósito de refrigeração com capacidade para cerca de 30 mil litros de amoníaco, localizado nas imediações das Festas de Mártir de São Sebastião. O incidente mobilizou cerca de 53 operacionais, apoiados por 22 veículos segundo fonte da Proteção Civil citada pela Lusa.

"Fuga completamente controlada pelas autoridades"

Em declarações à SIC Notícias, um elemento da comissão de festas relata que a evacuação foi apenas por precaução: "ninguém se sentiu mal, ninguém foi assistido dentro da lota, houve apenas uma ocorrência à hora do jantar: uma senhora que foi jantar aqui a um restaurante, comeu lulas e era alérgica e teve de ser assistida pela ambulância."

Não há vítimas a registar e a comissão de festas garante que a situação está controlada.

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Contudo, até ao momento, não são conhecidas as causas da fuga.

Temas

Fuga Amoníaco
Festas de Mártir de São Sebastião
Matosinhos
Proteção Civil

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