Festa de aniversário termina em investigação criminal: dois jovens detidos por suspeitas de violação em Portimão

A vítima é uma mulher de 24 anos que se encontrava no quarto sozinha, quando os suspeitos invadiram o espaço.

A Polícia Judiciária (PJ) deteve dois jovens de 18 e 19 anos em Portimão, por terem gravado e violado uma mulher de 24 anos, dia 14 de dezembro do ano passado. O crime ocorreu numa habitação partilhada, depois de uma festa de aniversário.

Suspeitos terão entrado no quarto da vítima durante a madrugada

Em comunicado a PJ revelou que os acontecimentos ocorreram depois de uma festa de aniversário, para a qual os suspeitos foram convidados, realizada na habitação onde residiam várias pessoas. Após o final da festa, a vítima dirigiu-se ao quarto para dormir.

Já durante a madrugada, quando a mulher se encontrava sozinha no quarto e sem possibilidade de contactar as restantes pessoas presentes na casa, os dois homens terão entrado no espaço. De acordo com a PJ, um dos suspeitos terá consumado a violação, enquanto o outro terá efetuado gravações do ato sexual através de um telemóvel.

A investigação indica ainda que, posteriormente, os papéis terão sido invertidos, com o suspeito que realizava as gravações a tentar também consumar a violação, algo que não terá conseguido devido à reação da vítima.

Após o sucedido, os dois homens terão abandonado a residência.

A investigação começou em dezembro

As autoridades iniciaram a investigação no próprio dia, e durante as diligências realizadas, recolheram elementos probatórios considerados relevantes para sustentar os indícios dos crimes em investigação. O telemóvel utilizado durante o crime terá sido apreendido, bem como as imagens ilícitas.

A investigação culminou na identificação, localização e detenção dos dois suspeitos em Portimão.

Os dois detidos serão agora presentes a primeiro interrogatório judicial, onde serão aplicadas as medidas de coação adequadas.